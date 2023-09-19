Digitale Depots FIL Fondsbank und Maklerverband kooperieren für Vermögensverwaltung

Die FIL Fondsbank bietet ab sofort digital geführte Vermögensverwaltungs-Depots für die unabhängige Finanzberatung an. Für den Start der Dienstleistung kooperiert die Fondsplattform mit einem Maklerverband.

Die FIL Fondsbank startet mit der Vermögensverwaltung Plus digital geführte Depots für die unabhängige Finanzberatung. Damit sollen die Berater erstmals in der Lage sein, Kunden eine digitale Vermögensverwaltung komplett und erweiterbar anbieten zu können. Die gesamte Dienstleistung erstreckt sich für einen einfacheren Zugang über Vermögensverwaltung und Bank hinweg. Auch der Preis fällt: Das Depotführungsentgelt beträgt 18 statt 45 Euro pro Jahr. Die niedrigeren Kosten sollen Finanzberatern ermöglichen, auch Kunden mit niedrigeren Volumina für die Vermögensverwaltung zu gewinnen.

FIL Fondsbank startet Pilotphase mit Maklerverband

Peter Nonner, Geschäftsführer der FIL Fondsbank, verweist auf den Druck, der auf der Finanzberatung laste: „Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten eine einfache Handhabung und digitale Services“, erklärt er und ergänzt: „Zugleich gibt es neue regulatorische Vorgaben wie etwa die EU-Kleinanlegerstrategie, die den Nutzen für Anlegerinnen und Anleger von Beratungsmodellen noch stärker in den Vordergrund rücken.“ Digitale Lösungen seien ein Ausweg und zugleich die Möglichkeit, neue Kundengruppen anzusprechen.

Die digitalisierten Depots sollen künftig auch in der Breite von der FIL Fondsbank angeboten werden. Für die Pilotphase kooperiert die Fondsplattform allerdings mit dem offenen Maklerverband Fondskonzept, ehe das Konzept auch anderen Beratern und Kunden angeboten wird.

Die FIL Fondsbank gehört zu Fidelity International. Das Unternehmen ist seit 1992 in Deutshcland tätig, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von etwa 61,9 Milliarden Euro. Die FIL Fondsbank arbeitet mit freien Finanzberatern und Privatkunden zusammen, aber auch mit institutionellen Kunden wie Banken und Versicherungen. Insgesamt können die Kunden der Fondsplattform aus knapp 10.000 Fonds und etwa 1.000 ETFs wählen. Insgesamt betreut die FIL Fondsbank ein Vermögen von rund 35,4 Milliarden Euro in mehr als 650.000 Kundendepots.