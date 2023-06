Verantwortet Vermögensverwaltung FIL Fondsbank bestellt Geschäftsführer

Die FIL Fondsbank – auch unter dem Namen FFB am Markt bekannt – hat Jan Schepanek zum Geschäftsführer berufen. Damit verantwortet Schepanek seit dem 1. Juni das Gesamtgeschäft und leitet zudem die Ressorts Privatkunden-Vertrieb, den Kundenservice, das Marketing, die Vermögensverwaltung sowie Personal und Recht. Die Fondsbank gehört zu Fidelity. Für das Unternehmen ist Schepanek bereits seit 2015 tätig.

Schepanek war zuletzt Leiter Personal Investing & Advisory Deutschland bei Fidelity

Bei Fidelity war er in verschiedenen Führungspositionen tätig, leitete seit Juni 2021 als Leiter Personal Investing & Advisory Deutschland das Direktgeschäft mit Privatkunden sowie das FFB-Advisory-Plattformgeschäft in Deutschland. Bevor er zu Fidelity International wechselte, arbeitete er im Vertrieb bei Morgan Stanley, Deutsche Bank und Sal. Oppenheim. Im Jahr 2009 hatte Fidelity die damalige BHF-Tochter Frankfurter Fondsbank übernommen – die BHF-Bank wiederum gehörte zuvor zu Sal. Oppenheim. Zum 1. Januar 2020 übernahm die FFB das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform.

Mit der Berufung von Jan Schepanek besteht die Geschäftsführung der FIL Fondsbank mit Tina Kern, Peter Nonner und Oliver Schulte nun aus vier Verantwortlichen. Stuart Welch, globaler Leiter Personal Investing & Advisory bei Fidelity International, stellte in einer Pressemitteilung klar: „Deutschland ist für Fidelity einer der zentralen Wachstumsmärkte.“

Fidelity verwaltet weltweit ein Vermögen von 670,2 Milliarden Euro. In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von 59,8 Milliarden Euro, neben der Fondsgesellschaft betreibt Fidelity mit der FFB eine der größten unabhängigen Fondsbanken in Deutschland. Kunden sind freie Finanzberater sowie institutionelle Kunden wie Banken und Versicherungen. Insgesamt stehen etwa 9.700 Fonds und 870 ETFs zur Verfügung. Die FFB betreut ein Vermögen von 34,4 Milliarden Euro in rund 650.000

Kundendepots.