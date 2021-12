Redaktion 26.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Filialschließungen Deutsche Bank schafft 100 Stellen im Private Banking

Die Deutsche Bank dünnt ihr Filialnetz aus. 188 Filialen sollen noch dieses Jahr in zwei Wellen schließen. Für das Private-Banking-Geschäft heißt das aber keinen Rückzug aus der Fläche, ganz im Gegenteil. Das Institut will künftig in allen verbleibenden Niederlassungen das komplette Private-Banking-Spektrum anbieten. Intern will man dafür 100 Private Banker rekrutieren.