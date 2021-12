Christian Hilmes 23.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Fimatex: ETFs für Sparfüchse und Langschläfer

Der Internetbroker Fimatex bietet deutschen Privatanlegern erstmals die Möglichkeit, Indexfonds über einen sogenannten Market Maker zu handeln. In dieser Funktion stellt die Düsseldorfer Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank die Kauf- und Verkaufskurse. Bisher gibt es die passiv gemanagten Fonds nur direkt beim Emittenten oder an der Börse, daher auch der Name Exchange Traded Fund (ETF).