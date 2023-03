Wettbewerb Future Fundstars Das sind die Finalisten

Fundview startete mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement zum Jahresbeginn die vierte Staffel der Future Fundstars. Bei dem Wettbewerb präsentieren Fondsboutiquen ihre Strategien in einem Live-Pitch. Dem Gewinner winkt ein Investment in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro.

Am 28. März steht nun das Finale im Rahmen einer Netfonds-Veranstaltung in Mannheim an.

Die Jury setzt sich unter anderem aus den beiden Fonds-Selektoren Sascha Hinkel (Deka) und Tobias Schäfer (Berenberg) sowie Volker Schilling (Greiff AG) zusammen.

Diese Teilnehmer haben es ins Finale der Future Fundstars geschafft:

René Kerkhoff und Maximilian-Benedikt Köhn von Köhn & Kerkhoff mit einem Nebenwertefonds mit Fokus auf familiengeführte Small- und Mid-Cap-Unternehmen,

mit einem Nebenwertefonds mit Fokus auf familiengeführte Small- und Mid-Cap-Unternehmen, Marko Graßmann von Alpha Star mit einem europäischen Nebenwertefonds,

mit einem europäischen Nebenwertefonds, Reinhard Niebuhr von Lingohr & Partner Asset Management mit einem Value-Fonds mit Fokus auf Small Caps in Schwellenländern und

mit einem Value-Fonds mit Fokus auf Small Caps in Schwellenländern und Vlad Balas und Filip Adamec von 4AM For Asset Managers mit einem Wandelanleihenfonds.

Mit René Kerkhoff und Maximilian-Benedikt Köhn stehen laut Jury-Mitglied Sascha Hinkel zwei Manager im Finale, die bereits einen sehr guten Track Record bei DJE aufbauen konnten. „Mit dem Fokus auf europäische Small und Mid Caps aus den Sektoren Healthcare und Tech grenzen sie sich von diversen Anbietern ab, die diesen sektoralen Fokus nicht haben“, sagt Hinkel.

Über Marko Graßmann, den zweiten Finalisten, sagt Jury-Mitglied Volker Schilling: „Überzeugung überzeugt! Konzentration auf die absolute Stärke von Unternehmen. Klarer, robuster, bereits erfolgreich umgesetzter Prozess. Zudem ein klarerer Fokus auf ein konzentriertes Portfolio ohne den Versuch, durch zusätzlichen Derivateeinsatz zu glänzen.“

Über den Fokus auf Small Caps in Schwellenländern von Reinhard Niebuhr sagt Jury-Mitglied Tobias Schäfer: „Das ist ein interessantes Marktsegment mit wenig Coverage sowohl von Analysten als auch von Wettbewerbern. Die systematische Auswahl und Gleichgewichtung der Titel passen gut zusammen.“

Sascha Hinkel über Vlad Balas und Filip Adamec: „Viel Erfahrung gesammelt"

Über Vlad Balas und Filip Adamec von 4AM For Asset Managers sagt Hinkel: „Das Management hat nachweislich Expertise bei einem etablierten Wandelanleihemanager aufgebaut. Der Ansatz passt hervorragend in das aktuelle Kapitalmarktumfeld.“

Schilling fügt hinzu: „Ein erfolgreiches Wandelanleihe-Duo, welches in einer gemeinsamen Gründung die Fesseln der Konzernvorgaben ablegen kann und mit dieser wichtigen Anlageklasse an alte Erfolge anknüpfen sollte. Die Asset-Klasse Wandelanleihen ist zudem viel zu selten in bestehenden Anlegerdepots repräsentiert und hat daher gute Vertriebschancen.“