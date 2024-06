Premiere in Deutschlands Finanzhauptstadt: Das finance festival hat am 19. Juni 2024 erstmals stattgefunden und soll in Frankfurt am Main für Vertreter aus der Finanzbranche feste Anlaufstelle werden. Etwa 650 Besucherinnen und Besucher konnte das Team von rehblau events, das das neue Format organisiert, verzeichnen. DAS INVESTMENT und das private banking magazin begleiten die Premiere des finance festivals als Medienpartner.

Für die Premiere gibt es tagsüber ein buntes Programm aus Vorträgen und kleineren „Breakout Sessions“, in denen sich Veranstaltungsteilnehmende für verschiedene Formate anmelden können: Themen aus dem Asset Management, Inhalte zur Finanz- und Nachfolgeplanung oder Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategie hochvermögender Familien.

Zu den Sprechern auf der Hauptbühne des finance festivals zählen einige prominente Namen. So zählen zu den Gästen unter anderem:

Micky Beisenherz, Moderator und Autor

Maja Göpel, Politikökonomin

Marcell Jansen, ehemaliger Fußball-Nationalspieler und Unternehmer

Christian Schneider-Sickert, Gründer und Geschäftsführer Liqid Investments

Gerd Gigerenzer, Deutscher Psychologe vom Max-Planck-Institut

Aber auch eine Podiumsdiskussion gab es: So diskutieren Sebastian Hasenack von Solidvest, der Rechtsanwalt und Unternehmerberater Konstantin Mettenheimer, Christian Schneider-Sickert von Liqid Investments und Klaus Neave von Berenberg mit Moderator und DAS-INVESTMENT-Chefredakteur Christoph Fröhlich zu „Old money versus new money“.

In kleinerem Rahmen fanden die sogenannten „Breakout Sessions“ statt. In dem Format können die Teilnehmenden an kurzen Vorträge teilnehmen, die jeweils eine Dauer von etwa 25 Minuten haben. Es gab drei Breakout Sessions gleichzeitig – aufgeteilt auf drei verschiedene Räume. Insgesamt gab es für die Kleinvorträge vier Durchgänge und somit insgesamt zwölf verschiedene Themenkomplexe, aus denen die Teilnehmenden wählen können. Schwerpunkte sind: KI & Digitalisierung, Recht & Steuern, Asset Management, Inspiration & Ausblick.