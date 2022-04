FinanceFWD Finance-Forward-Konferenz 2022: Wir gehen live!

Doch es gibt auch Grund zur Sorge: Die Bilanz der gehypten Fintech-Startups, die 2021 an die Börse gegangen sind, ist bislang ernüchternd. Gleichzeitig peilen einige große deutsche Finanz-Startups einen Börsengang an, darunter die beiden Banken N26 und Solarisbank – auch die Kreditplattform Smava wollte einmal an die Börse. Wie entwickelt sich die disruptivste Branche weiter?

Es ist höchste Zeit, die Branche auf einer Bühne zu versammeln. Sie kommen von Fintechs, Insurtechs, von Banken und aus Kryptoprojekten. Sie stehen für eine Finanzbranche im Umbruch. Was sind ihre Pläne? Was treibt sie an? Und wohin geht ihre Reise? In Vorträgen, Panels und Fireside-Chats lernen wir sie kennen und fordern ihre Ideen heraus – so neugierig, unterhaltsam und kritisch, wie ihr es von Finance Forward kennt.

Mit diesen Insidern diskutieren wir darüber am 18. Mai in Hamburg:

Valentin Stalf ist Gründer und CEO von N26. Die Challengerbank ist Deutschland wichtigstes Finanz-Startup mit inzwischen acht Millionen Kunden und einer Bewertung von neun Milliarden Dollar. In den kommenden eineinhalb Jahren strebt die Berliner Firma an die Börse.

Er veröffentlichte ein Schlüsseldokument im Wirecard-Falls, in dem er schon 2016 dem damaligen deutschen Payment-Star betrügerische Machenschaften und Bilanzfälschung vorwarf. Seine Aufklärungsarbeit im Wirecard-Skandal machten den Shortseller Fraser Perring bekannt – und später reich. Jetzt wettet er gegen den gehypten Autobauer Tesla. Fraser leitet die Analysefirma Viceroy Research – „eine Gruppe von Individuen, die die Welt anders sieht“.

Katharina Gehra kommt aus der Beratungs- und Bankenbranche, zuletzt arbeitete sie für die auf Kreditinstitute spezialisierte Private-Equity-Firma Interritus, wo sie die Entwicklungen der Kryptoszene aus der Beobachterperspektive wahrnahm. Anfang 2019 gründete sie die Blockchain-Analyse- und Beratungsfirma Immutable Insight. Sie gehört zu den wichtigsten Stimmen in der Krypto-Welt und hat die Bundesregierung zu dem Thema beraten.

Henrich Blase ist einer der erfolgreichsten deutschen Digital-Gründer. Mit seiner Vergleichsplattform Check24 hat er sich gegen alle Konkurrenten durchgesetzt – und einen Platzhirsch aufgebaut, der in der ganzen Finanzbranche gefürchtet wird. Der Co-Geschäftsführer der Münchner Firma tritt nur selten auf. Eine Ausnahme wird er am 18. Mai auf der Finance-Forward-Bühne machen.