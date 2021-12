Financial Planner MLP startet Master-Studiengang

MLP bietet gemeinsam mit der Berliner Steinbeis School of Management and Innovation (Steinbeis-SMI) ab September den Master-Studiengang „Master Financial Planning and Management (M.Sc.)“ an. Es handelt sich dabei um einen Master of Science mit 120 ECTS-Leistungspunkten. Der zugrundeliegende Studiengang hat bereits seit dem Jahr 2013 das Gütesiegel der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) – die gemeinsame Weiterentwicklung hat die FIBAA Ende vergangener Woche akkreditiert.Der berufsbegleitende Master-Studiengang richtet sich sowohl an erfahrene als auch an neue MLP Berater, die nach ihrem Bachelor-Abschluss bei MLP tätig werden. Schwerpunkte bilden die Themen Financial Planning and Management, Business Administration sowie Sales Management. Dabei wird im Bereich Financial Planning die Aus- und Weiterbildung an der MLP Corporate University zu großen Teilen im Master-Studium integriert und anerkannt.„Der neue Studiengang dokumentiert die hohe Qualität unserer Aus- und Weiterbildung. Er passt sehr gut zu den Anforderungen unserer Berater und bringt sie unmittelbar in ihrer Tätigkeit voran“, sagt Jan Berg, Bereichsleiter Corporate University / Corporate Communications bei MLP.„Wir freuen uns sehr, ein neues Masterstudium anzubieten, das die Absolventen optimal in ihrer Tätigkeit unterstützt“, sagt Carsten Rasner, Direktor der Steinbeis-SMI. „Die Angebote unserer Hochschule ergänzen sich dabei ideal mit denen der MLP Corporate University.“Die MLP Corporate University ist seit dem Jahr 2013 von der FIBAA akkreditiert. Mit dem neuen Master-Programm wird das MLP Aus- und Weiterbildungsangebot konsequent in akademischen Programmen fortgesetzt und integriert.