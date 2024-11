Ob Aktien, Anleihen, Immobilien, Emerging Markets oder Thematic Investing – über die Entwicklungen in vielen Assetklassen konnten sich die Fachbesucher am 21. und 22. November auf dem Financial Planning Forum ebenso auf den neuesten Stand bringen wie zu Rechts- und Steuerfragen etwa in der Vermögensnachfolge. Im Kosmos, einem zu einem Eventzentrum umgebauten früheren Ostberliner Kino, waren in diesem Jahr insbesondere Prognosen für die Märkte in 2025 und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) gefragt.

Das Network Financial Planner richtet seit 2004 gemeinsam mit dem Institut für Finanzplanung und Nachfolgeplanung (IFNP) das Financial Planning Forum in Berlin aus. Durch den Besuch beider Tage konnten sich zertifizierte Finanzplaner wie zum Beispiel CFP insgesamt maximal 13 Weiterbildungspunkte (CPD-Credits) sichern. Jeder CFP-Zertifikatsträger zum Beispiel benötigt 30 Stunden Weiterbildung im Jahr, um sein Zertfiikat weiterhin führen zu dürfen.

Erstmals präsentierte das Financial Planning Forum mit dem Finanzvertrieb MLP einen Kooperationspartner aus der Branche. „Wir sind die Kooperation bewusst eingegangen. Das ist eine Investition in die Zukunft für uns“, sagte Birgit Wagner von MLP, das drei Referenten für das Vortragsprogramm stellte. Wagner betonte die Bedeutung der Veranstaltung für das Networking, dem Treffen von Produktpartnern und Beratern sowie der Fortbildung.

Top-Themen und reichlich Networking

Die Agenda bot traditionell auch Programmpunkte mit bekannten Persönlichkeiten. So diskutierten am ersten Tag Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, mit Volker Schilling, Greiff Capital Management, über die stürmische Zeit an der Spitze des deutschen Boulevards, Fake-News über Penisverlängerungen und persönliche Interview-Erfahrungen mit Wladimir Putin inklusive.

Auf viel Interesse stieß auch die Podiumsdiskussion „Haushaltskrise, Migrationskrise, Wirtschaftskrise – wann ist Deutschland endlich wieder zukunftsfähig?“. In dem von Nena Brockhaus moderierten Talk stimmten Bijan Djir-Sarai, FDP-Generalsekretär, und Caroline Bosbach (CDU) in etlichen Themen überein. Kolumnist Jan Fleischhauer sorgte für unterhaltsame Bonmots.

Wie es mit Deutschland angesichts der schwierigen geopolitischen Lage weitergeht, war ein wiederkehrendes Leitmotiv vieler Vorträge, etwa beim Austausch der Meinungen der renommierten Chefvolkswirte Carsten Mumm (Donner & Reuschel) und Folker Hellmeyer (Netfonds). „Die US-Wahl hallt immer noch nach, auch die Bundestagswahl 2025 ist ganz klar ein Thema, und natürlich wie immer Regulierung, steuerliche und rechtliche Fragen“, sagte Sven Putfarken, einer der Organisatoren vom IFNP zu den Themen, die Finanzplaner aktuell besonders beschäftigen. ESG und Nachhaltigkeit gehöre hingegen nicht mehr zu den drängendsten Faktoren.

Das Financial Planning Forum verfolgt den Anspruch, eine große Bandbreite an relevanten Themen anzubieten und nimmt dabei zahlreiche Wünsche der Fachbesucher im Vorfeld auf. Neben der Fortbildung stand auch das Networking im Vordergrund, das durch großzügige Pausen zwischen den Vorträgen unterstützt wurde. „Am Ende des Tages wollen wir die Leute zusammenbringen und dass sie sich miteinander austauschen“, so Putfarken.

Was Aussteller und Besucher sagen

Mit 550 Anmeldungen für das Event und 400 für die Abendveranstaltung übertraf laut Angaben der Veranstalter die Teilnehmerzahl in diesem Jahr den Rekord aus dem Vorjahr. Insgesamt 48 Aussteller informierten auf dem Financial Planning Forum zu ihren Produktkonzepten und zu aktuellen Trends.

„Hier sind sehr viel unterschiedliche Kunden vor Ort, die sehr offen sind für Gespräche am Stand. Die Welt ist im Wandel, umso wichtiger ist es sich Zeit zu nehmen, um auf die aktuellen Produkte einzugehen“, sagte Andreas Lössl, Pictet Asset Management gegenüber DAS INVESTMENT. „Wir sind zum ersten Mal als Aussteller dabei und konnten unseren Investmentansatz gut darstellen, gerade das Thema Erneuerbare Energien. Die Resonanz auf meinen Vortrag war durchweg positiv“, zog auch Kilian Minderlein, Erste Asset Management, eine erfreuliche Bilanz.

Networking und Interviews

Einer von 550 Fachbesuchern war Nico Lippert, VB Select. „Es ist eine gute Gelegenheit, Produktpartnern und Kollegen aus der Branche zu treffen und für das Tagesgeschäft Anregungen und Produktideen mitzunehmen“, so Lippert. Ihm gefiel insbesondere der wirtschaftspsychologische Vortrag von Janko Laumann („Die Zukunft der Beratung oder warum Rationalität hilft, aber nichts nützt“).

Die Netfonds-Gruppe ist bereits seit rund zehn Jahren auf dem Financial Planning Forum als Aussteller vertreten. „Wir treffen hier viele Partner, die über unser Haftungsdach angebunden sind. Ebenso informieren sich auf dem Forum auch Finanzplaner in Banken bei uns für den Weg in die Selbstständigkeit. Das ist in der Regel ein längerer Prozess“, so Alexander Schwarz, NFS Netfonds.

Die Veranstalter des Financial Planning Forum führten mit den Referenten kompakte Video-Interviews durch. Alle Clips werden auf der Website des Instituts für Finanz- und Nachfolgeplanung und auf LinkedIn veröffentlicht.

Auch der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: Das 21. Financial Planning Forum wird am 27. und 28. November 2025 erneut im Kosmos in Berlin stattfinden. Weitere Informationen und Anmeldung hier bei IFNP.