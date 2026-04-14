Künstliche Intelligenz lässt sich nicht nur in der Beratung, sondern auch in der Weiterbildung einsetzen. Worauf es dabei ankommt, erläutert CFP Mirko Laumann.

Volatile Kapitalmärkte, wachsende Regulatorik, der demografische Wandel und ein historisch beispielloser Vermögensübergang verändern die Anforderungen an Finanzplanerinnen und Finanzplaner grundlegend. Fachwissen bleibt essenziell – doch vermehrt gefragt sind auch Urteilskraft, Verständnis für komplexe Szenarien und die Fähigkeit, interdisziplinäre Fragestellungen in ein stimmiges Beratungskonzept zu integrieren. Künstliche Intelligenz eröffnet hierfür neue Möglichkeiten.

These 1 – KI-Kompetenz beginnt im Lernen

Wer KI souverän in der Beratung einsetzen möchte, muss sie zuvor in der eigenen Lernumgebung erlebt haben. In der Weiterbildung ist das bereits heute möglich, denn KI-gestützte Lernprozesse funktionieren ohne Spezialsoftware, sind niedrigschwellig zugänglich und lassen sich unmittelbar nutzen. Lernende verwenden Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude als jederzeit verfügbare „Lernbegleiter“ und „Prüfungsassistenten“: Sie erklären Fachbegriffe, erzeugen Fallbeispiele oder wiederholen Prüfungsstoff. Damit entsteht eine neue Form der Individualisierung des Lernens: KI passt sich an das Tempo der Lernenden an, generiert situative Beispiele und reagiert unmittelbar auf Verständnisfragen.

Ein Beispiel hierfür ist ein KI-basierter Eingangstest, der nicht nur Wissenslücken sichtbar macht, sondern daraus automatisch einen persönlichen Lernpfad ableitet. Wer die Grundlagen beherrscht, steigt direkt in weiterführende Themen ein und nutzt seine Lernzeit effizienter. Ein anderes Beispiel findet sich in der Prüfungsvorbereitung: Ein angehender Financial Planner lässt sich komplexe Nachfolge-Fallszenarien generieren, hinterfragt mit der KI die Logik spezifischer Steuerregelungen und bittet sie um kritisches Feedback zu eigenen Planungsentwürfen. Die KI wird so zur Trainingspartnerin, nicht zum Ersatz für Expertise.

Auch in Trainingsmodulen selbst integriert sich KI zunehmend. So kann etwa ein KI-generierter Beispiel-Finanzplan genutzt werden, um typische Schwachstellen aufzudecken, fachlich zu korrigieren und regulatorisch einzuordnen. Gerade diese aktive Auseinandersetzung mit Fehlern schärft die Urteilsfähigkeit. Dabei liegt die Verantwortung für die Qualitätssicherung der Inhalte natürlich zu jedem Zeitpunkt bei den Lernenden, denn die Wissensbasis der heutigen KI-Systeme ist nicht speziell auf Financial Planning ausgerichtet. Daraus ergibt sich für Weiterbildungsanbieter die Chance, eigene Inhalte, Fallstudien und ethische Leitplanken so aufzubereiten, dass sie als Grundlage adaptiver Lernsysteme dienen können.

These 2 – KI verbindet Theorie und Praxis stärker als bisher

Je stärker KI Berechnungen, Variantenvergleiche und Datenaufbereitungen automatisiert, desto zentraler wird die menschliche Urteilskraft. Der finanzielle Vorteil für Kundinnen und Kunden entsteht künftig also weniger durch Rechenleistung als durch die Fähigkeit der Beraterinnen und Berater, auf Grundlage ihrer Fachkenntnis und Expertise Ergebnisse kritisch zu interpretieren. In der Weiterbildung führt dies zu einer inhaltlichen Verschiebung. Theorie und Praxis treten enger zusammen – und die Anforderungen an drei Kompetenzfelder wachsen:

Prompt- und Strukturkompetenz: Zunächst benötigen Financial Planner die Fähigkeit, Informationen so aufzubereiten, dass KI-Systeme sinnvoll damit arbeiten können. Zwar sind moderne KI‑Modelle selbst in der Lage, unstrukturierte Informationen zu ordnen und erste Zusammenhänge herzustellen. Entscheidend bleibt jedoch die menschliche Steuerung: Prompt- und Strukturkompetenz bedeutet dabei mehr als das bloße Formulieren einer Anfrage. Es geht darum, relevante Kundeninformationen auszuwählen, in den richtigen Kontext zu setzen und die KI gezielt durch den Fall zu navigieren. Validierungskompetenz: Ebenso bedeutsam wird die Validierung. KI-Ausgaben müssen methodisch, fachlich und regulatorisch geprüft werden. Wenn ein Modell beispielsweise eine steuerliche Empfehlung ausspricht oder Szenariovarianten berechnet, darf das Ergebnis natürlich einfach nicht ungeprüft übernommen werden. Die Fähigkeit, Annahmen, Datenquellen und Rechenwege zu hinterfragen, wird zu einem Kernelement der professionellen Rolle. Governance-Kompetenz: Schließlich gewinnt Governance-Kompetenz an Gewicht. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, Dokumentation und die Frage, welche Verantwortung Beraterinnen und Berater bei automatisierten Hilfsmitteln tragen, werden verbindlicher Bestandteil der Weiterbildung.

These 3 – Die Zukunft der Weiterbildung hängt von der Nutzung vorhandener Technologien ab

Die KI-Transformation ist kein Zukunftsszenario, sondern längst in vollem Gange. Deutschland bleibt bei der Geschwindigkeit im internationalen Vergleich mitunter noch etwas zurück, und auch in der spezialisierten Weiterbildung für Financial Planner besteht noch Entwicklungspotenzial. Dabei könnten Lernende schon heute enorme Vorteile erzielen.

Wer KI als Lernbegleitung nutzt, verkürzt nicht nur die Vorbereitung auf Prüfungen, sondern erhöht auch die Praxisnähe. Fallszenarien lassen sich variieren, Kundenfälle unter Stress testen, Gespräche simulieren und Fachinhalte unmittelbar vertiefen – stets mit dem Wissen, dass die finale Verantwortung für die Qualität der Ergebnisse beim Menschen liegt.

Für Weiterbildungsanbieter eröffnet sich ebenfalls ein strategisches Zeitfenster. Technologien für adaptive Lernpfade, hochwertige Simulationen und präzisere Kompetenznachweise existieren bereits. Anbieter, die ihre Financial-Planning-Inhalte frühzeitig KI-tauglich aufbereiten, können sich so mit einem Vorsprung positionieren. Ebenso können Anbieter in ihren Weiterbildungsveranstaltungen KI aktiv einsetzen. Durch generierte Fallstudien etwa wird die Lernumgebung nicht nur realistischer, sondern auch interaktiver.

Das größte Risiko: untätig zu bleiben

Die Werkzeuge, die heute verfügbar sind, reichen aus, um Kompetenzen aufzubauen, die morgen entscheidend sein werden. KI wird sich weiterentwickeln und zu integrierten Lernarchitekturen zusammenwachsen, die Theorie und Beratungsrealität noch enger verzahnen. Weiterbildung sollte diese Zukunft nicht nur beschreiben, sondern vorleben. Am Ende bleibt die Erkenntnis: KI kann Finanzberaterinnen und Finanzberater nicht ersetzen. Aber Financial Planner, die KI kompetent nutzen, werden womöglich jene verdrängen, die es nicht tun. Weiterbildung, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI anleitet, ist nicht nur Pflicht – sie ist strategische Infrastruktur für die Finanzplanung der nächsten Generation.

Ergänzend sei noch gesagt: Damit KI-gestützte Lernformen in der Weiterbildung wirksam werden können, braucht es einen verbindlichen Rahmen: Finanzplanung arbeitet mit besonders sensiblen Kundendaten, die höchsten Datenschutz‑, IT‑ und Compliance‑Standards unterliegen. Jede Anwendung von KI muss sich deshalb an klare regulatorische Leitplanken halten.

Die Überlegungen in diesem Artikel beziehen sich konsequent auf KI‑gestützte Lern- und Unterstützungsprozesse, die auf simulierten Daten basieren oder die innerhalb einer technisch isolierten und geschützten Systemumgebung genutzt werden. Erst auf dieser Grundlage kann KI dazu beitragen, Lernprozesse zu personalisieren, Urteilskraft zu stärken und den Praxisbezug der Weiterbildung zu vertiefen.