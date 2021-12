Finanz-App von Legg Mason

Die Investmentgesellschaft Legg Mason hat eine Anwendung (App) für Smartphone-Nutzer auf den Markt gebracht. Durch die kostenlose App sollen Anleger mit einem Klick auf aktuelle Marktberichte und Analysen der Tochtergesellschaften von Legg Mason zugreifen können. Der Grunddienst beinhaltet Videos, einen SMS-Benachrichtiguns-Service, Webcasts und Verknüpfungen zu Marktkommentaren und zeigt auch aktuelle Preise der Legg-Mason-Fonds an. Allerdings ist das Angebot bisher nur auf in Großbritannien, Dublin und Luxemburg ansässige Fonds beschränkt. Weitere Inhalte sollen laut Legg Masson noch hinzukommen. Die Anwendung gibt es für Geräte von Apple Ios, Blackberry und Google Android und kann in den jeweiligen App Stores heruntergeladen werden.