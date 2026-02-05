Finanz-Azubis: Top-Gehalt, hohe Zufriedenheit, starke Bindung
Die Finanzbranche gehört zu den gefragtesten Ausbildungssektoren in Deutschland. 12 Prozent aller befragten Auszubildenden im aktuellen Azubi-Report von Ausbildung.de absolvieren ihre Ausbildung im Bereich Finanzen und Versicherungen. Damit liegt die Branche auf Platz drei – hinter Industrie und Produktion sowie Gesundheit und Pflege. Gleichzeitig ist der Bereich auch für 12 Prozent der befragten Schüler interessant.
Abitur statt Hauptschulabschluss
Bemerkenswert: Die Zufriedenheit der Finanz-Azubis übertrifft den Durchschnitt in fast allen Kategorien deutlich. Und: Die Branche zieht besonders leistungsstarke junge Menschen an. 54 Prozent der Finanz-Azubis haben Abitur – im Bundesdurchschnitt sind es nur 36 Prozent. Die Differenz von 18 Prozentpunkten ist die höchste unter allen Branchen.
Felix von Zittwitz, CEO von Ausbildung.de, sieht darin einen klaren Wettbewerbsvorteil: „Die Finanzbranche zeigt gerade sehr deutlich, was im Ausbildungsmarkt grundsätzlich funktionieren kann: Sie zieht leistungsstarke junge Menschen an, bietet stabile Perspektiven und erntet dafür hohe Zufriedenheit und Bindung.“
Praktikum? Oft Fehlanzeige
Dennoch gibt es auch Verbesserungspotenzial: Nur 26 Prozent der Finanz-Azubis haben ihren Beruf durch ein Praktikum kennengelernt. Im Durchschnitt aller Auszubildenden sind es 43 Prozent – eine Differenz von 17 Prozentpunkten. Die meisten Azubis entscheiden sich aufgrund von Informationen aus dem Internet, Social Media oder durch Empfehlungen von Familie und Freunden.
„Auffällig ist: Obwohl viele Azubis ihren Beruf ohne vorheriges Praktikum wählen, ist die Zufriedenheit überdurchschnittlich hoch“, erklärt von Zittwitz. 76 Prozent der Finanz-Azubis sind mit ihrer Berufswahl zufrieden – 6 Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der befragten Azubis. 62 Prozent geben an, dass der Beruf ihren Vorstellungen entspricht – exakt so viel wie im Gesamtdurchschnitt.
Das bedeutet: Die Branche schafft es, realistische Erwartungen zu vermitteln, ohne dass Azubis den Beruf vorab ausprobieren müssen.
Wenn die Ausbildung scheitert
Dennoch birgt dieser Weg Risiken. 26 Prozent aller befragten Auszubildenden haben bereits über einen Abbruch nachgedacht – oft, weil die Realität nicht den Erwartungen entspricht. 19 Prozent befinden sich nicht in ihrer ersten Ausbildung. 44 Prozent von ihnen haben bereits eine Ausbildung abgebrochen. Die häufigsten Gründe: Die Aufgaben machten keinen Spaß, der Beruf entsprach nicht den Vorstellungen oder es fehlte die Zukunftsperspektive.
„Fehlentscheidungen am Start rächen sich später: durch Abbrüche, Fluktuation und unbesetzte Stellen. In Deutschland bleiben jedes Jahr über 54.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, mit geschätzten wirtschaftlichen Folgekosten von bis zu 2 Milliarden Euro“, warnt von Zittwitz.
Für die Finanzbranche bedeutet das: Auch wenn die Zufriedenheit hoch ist, könnten Praktika und Schnuppertage helfen, Fehlentscheidungen weiter zu reduzieren und die Passung zwischen Azubis und Arbeitgebern zu verbessern.
KI: Die Finanzbranche ist Vorreiter
Ein weiterer Aspekt hebt die Finanzbranche hervor: die Offenheit gegenüber künstlicher Intelligenz. 78 Prozent der Finanz-Azubis haben KI bereits im Schulkontext genutzt – im Bundesdurchschnitt sind es nur 65 Prozent. Auch bei der Berufsorientierung zeigt sich die hohe Affinität: 54 Prozent der Finanz-Azubis finden Informationen von ChatGPT und ähnlichen Tools hilfreich – im Bund sind es nur 46 Prozent.
„Die hohe KI-Affinität der Finanz-Azubis zeigt, dass die Branche für eine Generation attraktiv ist, die technologieoffen denkt und lernen will. Angesichts von rund 6,5 Millionen Erwerbstätigen, die bis 2030 altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, bietet KI einen Zugang zu den Fachkräften von morgen“, so von Zittwitz.
Gehalt: Finanz-Azubis verdienen am meisten
Ein entscheidender Faktor für die hohe Zufriedenheit der Finanz-Azubis ist die Vergütung. 84 Prozent der Finanz-Azubis verdienen mehr als 1.050 Euro brutto im Monat – im Durchschnitt sind es nur 65 Prozent. Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Frage, ob die Vergütung angemessen ist: 78 Prozent der Finanz-Azubis bejahen das – im Durchschnitt sind es nur 63 Prozent.
Sicherheit als entscheidender Faktor
Die Untersuchung zeigt auch: Generation Z wünscht sich vor allem einen sicheren Job. 75 Prozent der befragten Auszubildenden nannten das als wichtigsten Zukunftswunsch. Erst danach folgen Work-Life-Balance und ein gutes Gehalt. Die Finanzbranche erfüllt genau diese Erwartungen: stabile Arbeitsverhältnisse, planbare Karrierewege und überdurchschnittliche Vergütung.
Bindung: 83 Prozent wollen bleiben
Die Konsequenz: Die Bindung ans Unternehmen ist in der Finanzbranche besonders hoch. 83 Prozent der Finanz-Azubis möchten nach der Ausbildung in ihrem Betrieb bleiben – im Durchschnitt aller befragten Azubis sind es nur 71 Prozent. Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Frage, wie wahrscheinlich eine Übernahme ist: 58 Prozent der Finanz-Azubis halten eine Übernahme für sehr wahrscheinlich – im Bund sind es nur 40 Prozent.
„Die Zahlen zeigen: Wer Sicherheit, faire Vergütung und klare Perspektiven bietet, sichert sich nicht nur die Fachkräfte von morgen – sondern auch ihre Loyalität“, sagt von Zittwitz.
Was die Branche jetzt tun muss
Die Finanzbranche steht vor großen Herausforderungen. Bis 2030 könnten laut Statistischem Bundesamt rund 6,5 Millionen Erwerbstätige altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Umso wichtiger ist es, junge Talente zu gewinnen und zu halten.
Die Branche hat gute Voraussetzungen: Sie bietet Sicherheit, gute Vergütung und klare Perspektiven. Um im Wettbewerb um Azubis die Nase weiter vorn zu haben, gibt es insbesondere drei Ansatzpunkte:
- Erstens: Mehr Praktika und Schnuppertage anbieten, um Fehlentscheidungen zu vermeiden – auch wenn die Zufriedenheit bereits hoch ist.
- Zweitens: KI-Kompetenzen aktiv fördern, um technologieoffene Talente zu binden und den Vorsprung auszubauen.
- Drittens: Flexibilität und Teamorientierung als feste Bestandteile der Ausbildung etablieren, denn 72 Prozent der Finanz-Azubis wünschen sich hybride Arbeitsmodelle.
Wer diese Punkte umsetzt, sichert sich nicht nur die Fachkräfte von morgen – sondern auch einen Vorsprung gegenüber Branchen, die noch auf alte Rezepte setzen.
Über den Azubi-Report
Die Daten stammen aus dem Azubi Report 2025/26 von Ausbildung.de. Für die Studie wurden zwischen August und September 2025 insgesamt 1.913 Personen befragt – darunter 1.560 Auszubildende und 353 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 29 Jahren. Die Auswertung ermöglicht einen detaillierten Blick auf Erwartungen, Erfahrungen und Zukunftswünsche der Generation Z in der Ausbildung.