Finanz-Azubis verdienen am meisten und bleiben am längsten. Die Branche macht vieles richtig – nur bei einem Thema hapert es. Was dahintersteckt und wo noch Potenzial schlummert.

Azubi-Report Was die Finanzbranche bei der Ausbildung richtig macht – und was noch besser geht

Beim Thema Ausbildung ist die Finanzbranche in vielen Bereichen gut aufgestellt.

„Wer nicht weiß, was wir machen, zeigt mangelndes Interesse“

Die Finanzbranche gehört zu den gefragtesten Ausbildungssektoren in Deutschland. 12 Prozent aller befragten Auszubildenden im aktuellen Azubi-Report von Ausbildung.de absolvieren ihre Ausbildung im Bereich Finanzen und Versicherungen. Damit liegt die Branche auf Platz drei – hinter Industrie und Produktion sowie Gesundheit und Pflege. Gleichzeitig ist der Bereich auch für 12 Prozent der befragten Schüler interessant.

Bildunterschrift | Bildquelle: Ausbildung.de

Abitur statt Hauptschulabschluss

Bemerkenswert: Die Zufriedenheit der Finanz-Azubis übertrifft den Durchschnitt in fast allen Kategorien deutlich. Und: Die Branche zieht besonders leistungsstarke junge Menschen an. 54 Prozent der Finanz-Azubis haben Abitur – im Bundesdurchschnitt sind es nur 36 Prozent. Die Differenz von 18 Prozentpunkten ist die höchste unter allen Branchen.

Felix von Zittwitz | Bildquelle: Ausbildung.de

Felix von Zittwitz, CEO von Ausbildung.de, sieht darin einen klaren Wettbewerbsvorteil: „Die Finanzbranche zeigt gerade sehr deutlich, was im Ausbildungsmarkt grundsätzlich funktionieren kann: Sie zieht leistungsstarke junge Menschen an, bietet stabile Perspektiven und erntet dafür hohe Zufriedenheit und Bindung.“

Praktikum? Oft Fehlanzeige

Dennoch gibt es auch Verbesserungspotenzial: Nur 26 Prozent der Finanz-Azubis haben ihren Beruf durch ein Praktikum kennengelernt. Im Durchschnitt aller Auszubildenden sind es 43 Prozent – eine Differenz von 17 Prozentpunkten. Die meisten Azubis entscheiden sich aufgrund von Informationen aus dem Internet, Social Media oder durch Empfehlungen von Familie und Freunden.

„Auffällig ist: Obwohl viele Azubis ihren Beruf ohne vorheriges Praktikum wählen, ist die Zufriedenheit überdurchschnittlich hoch“, erklärt von Zittwitz. 76 Prozent der Finanz-Azubis sind mit ihrer Berufswahl zufrieden – 6 Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der befragten Azubis. 62 Prozent geben an, dass der Beruf ihren Vorstellungen entspricht – exakt so viel wie im Gesamtdurchschnitt.

Das bedeutet: Die Branche schafft es, realistische Erwartungen zu vermitteln, ohne dass Azubis den Beruf vorab ausprobieren müssen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wenn die Ausbildung scheitert

Dennoch birgt dieser Weg Risiken. 26 Prozent aller befragten Auszubildenden haben bereits über einen Abbruch nachgedacht – oft, weil die Realität nicht den Erwartungen entspricht. 19 Prozent befinden sich nicht in ihrer ersten Ausbildung. 44 Prozent von ihnen haben bereits eine Ausbildung abgebrochen. Die häufigsten Gründe: Die Aufgaben machten keinen Spaß, der Beruf entsprach nicht den Vorstellungen oder es fehlte die Zukunftsperspektive.

Gründe für den Ausbildungsabbruch | Bildquelle: Ausbildung.de

„Fehlentscheidungen am Start rächen sich später: durch Abbrüche, Fluktuation und unbesetzte Stellen. In Deutschland bleiben jedes Jahr über 54.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, mit geschätzten wirtschaftlichen Folgekosten von bis zu 2 Milliarden Euro“, warnt von Zittwitz.

Für die Finanzbranche bedeutet das: Auch wenn die Zufriedenheit hoch ist, könnten Praktika und Schnuppertage helfen, Fehlentscheidungen weiter zu reduzieren und die Passung zwischen Azubis und Arbeitgebern zu verbessern.

KI: Die Finanzbranche ist Vorreiter

Ein weiterer Aspekt hebt die Finanzbranche hervor: die Offenheit gegenüber künstlicher Intelligenz. 78 Prozent der Finanz-Azubis haben KI bereits im Schulkontext genutzt – im Bundesdurchschnitt sind es nur 65 Prozent. Auch bei der Berufsorientierung zeigt sich die hohe Affinität: 54 Prozent der Finanz-Azubis finden Informationen von ChatGPT und ähnlichen Tools hilfreich – im Bund sind es nur 46 Prozent.

„Die hohe KI-Affinität der Finanz-Azubis zeigt, dass die Branche für eine Generation attraktiv ist, die technologieoffen denkt und lernen will. Angesichts von rund 6,5 Millionen Erwerbstätigen, die bis 2030 altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, bietet KI einen Zugang zu den Fachkräften von morgen“, so von Zittwitz.

Gehalt: Finanz-Azubis verdienen am meisten

Ein entscheidender Faktor für die hohe Zufriedenheit der Finanz-Azubis ist die Vergütung. 84 Prozent der Finanz-Azubis verdienen mehr als 1.050 Euro brutto im Monat – im Durchschnitt sind es nur 65 Prozent. Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Frage, ob die Vergütung angemessen ist: 78 Prozent der Finanz-Azubis bejahen das – im Durchschnitt sind es nur 63 Prozent.

Sicherheit als entscheidender Faktor

Die Untersuchung zeigt auch: Generation Z wünscht sich vor allem einen sicheren Job. 75 Prozent der befragten Auszubildenden nannten das als wichtigsten Zukunftswunsch. Erst danach folgen Work-Life-Balance und ein gutes Gehalt. Die Finanzbranche erfüllt genau diese Erwartungen: stabile Arbeitsverhältnisse, planbare Karrierewege und überdurchschnittliche Vergütung.

Was sich junge Menschen von ihrem Job wünschen. | Bildquelle: Ausbildung.de

Bindung: 83 Prozent wollen bleiben

Die Konsequenz: Die Bindung ans Unternehmen ist in der Finanzbranche besonders hoch. 83 Prozent der Finanz-Azubis möchten nach der Ausbildung in ihrem Betrieb bleiben – im Durchschnitt aller befragten Azubis sind es nur 71 Prozent. Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Frage, wie wahrscheinlich eine Übernahme ist: 58 Prozent der Finanz-Azubis halten eine Übernahme für sehr wahrscheinlich – im Bund sind es nur 40 Prozent.

„Die Zahlen zeigen: Wer Sicherheit, faire Vergütung und klare Perspektiven bietet, sichert sich nicht nur die Fachkräfte von morgen – sondern auch ihre Loyalität“, sagt von Zittwitz.

Was die Branche jetzt tun muss

Die Finanzbranche steht vor großen Herausforderungen. Bis 2030 könnten laut Statistischem Bundesamt rund 6,5 Millionen Erwerbstätige altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Umso wichtiger ist es, junge Talente zu gewinnen und zu halten.

Die Branche hat gute Voraussetzungen: Sie bietet Sicherheit, gute Vergütung und klare Perspektiven. Um im Wettbewerb um Azubis die Nase weiter vorn zu haben, gibt es insbesondere drei Ansatzpunkte:

Erstens: Mehr Praktika und Schnuppertage anbieten, um Fehlentscheidungen zu vermeiden – auch wenn die Zufriedenheit bereits hoch ist.

Mehr Praktika und Schnuppertage anbieten, um Fehlentscheidungen zu vermeiden – auch wenn die Zufriedenheit bereits hoch ist. Zweitens: KI-Kompetenzen aktiv fördern, um technologieoffene Talente zu binden und den Vorsprung auszubauen.

KI-Kompetenzen aktiv fördern, um technologieoffene Talente zu binden und den Vorsprung auszubauen. Drittens: Flexibilität und Teamorientierung als feste Bestandteile der Ausbildung etablieren, denn 72 Prozent der Finanz-Azubis wünschen sich hybride Arbeitsmodelle.

Wer diese Punkte umsetzt, sichert sich nicht nur die Fachkräfte von morgen – sondern auch einen Vorsprung gegenüber Branchen, die noch auf alte Rezepte setzen.