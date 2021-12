Hartmut Walz Finanz-Professor berät Verbraucherschützer

Hartmut Walz ist neues Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bunds der Versicherten (BdV). Das Expertenteam steht dem Verein bei wissenschaftlichen Fragen und Projekten zur Seite. Verhaltensökonom Walz lehrt an der Hochschule Ludwigshafen zu Finanzpsychologie. Daneben engagiert er sich seit Jahren für den Verbraucherschutz bei der Geldanlage sowie bei Versicherungen und in Vorsorgefragen und tritt in den Medien als scharfer Kritiker der Finanzbranche auf:

Der 2015 gegründete wissenschaftliche BdV-Beirat besteht somit künftig aus drei Personen. Neben Walz ist darin von Beginn an zum einen Kornelia Hagen vertreten. Die Wirtschaftswissenschaftlerin ist Politikberaterin mit den Schwerpunkten Verbraucherpolitik und soziale Sicherungssysteme. Zum anderen ist Karl Michael Ortmann Mitglied des Beratergremiums. Der Professor für Mathematik an der Berliner Beuth Hochschule für Technik ist Aktuar und Fellow of the Institute of Actuaries.