AfW ermittelt Finanz- und Versicherungsvertrieb: Die Gewinne steigen

Erfreuliche Zahlen aus den Finanz- und Versicherungsvermittlerbetrieben: Laut einer Erhebung des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW verzeichneten hiesige Vermittlerunternehmen zuletzt steigende Gewinne: Von 64.100 Euro im Jahr 2021 ging es hoch auf 75.000 Euro im Jahr 2022. Im Schnitt erwirtschafteten die Unternehmen dabei 196.000 Euro Umsatz.

Die gestiegenen Gewinne seien vor allem auf eine Vermittlergruppe zurückzuführen, beobachtet man beim AfW: Es kamen mehr Unternehmen hinzu, die mehr als 300.000 Euro – und damit vergleichsweise hohe Gewinne – verzeichneten. Die sind allerdings in der Unterzahl. Nur etwa jeder vierte Vertrieb erwirtschaftete 2022 mehr als 100.000 Euro Gewinn. Über die Hälfte dagegen lag unterhalb der Marke von 55.000 Euro. Beim AfW sieht man darin eine längerfristige Beobachtung bestätigt: „Die Entwicklung, dass kleine Vermittlerbüros aufgeben oder übernommen werden, spiegelt sich in diesen Zahlen wider.“

Grafik: Gewinnez im freien Finanz- und Versicherungsvertrieb © Bundesverband Finanzdienstleistung AfW

In der Branche war es in den vergangenen Jahren zunehmend zu Zusammenschlüssen gekommen. AfW-Vorstand Frank Rottenbacher erinnert: „Durch die Schaffung größerer Einheiten und durch den Einsatz digitaler Technik kann die Effizienz gesteigert werden. Diese Digitalisierung verbessert Prozesse sowie die Kundenkommunikation, was zu Umsatzwachstum führt.“



Einen Unterschied machte der Verband auch mit Blick auf die Zulassungen aus: Reine Finanzanlagenvermittler, also solche mit Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung, erwirtschafteten 2022 im Mittel 80.000 Euro Gewinn. Damit übertrafen sie deutlich ihre Kollegen aus dem reinen Versicherungsvertrieb: Vermittler ausschließlich mit einer 34d-Erlaubnis gaben im Mittel 64.000 Euro als durchschnittlichen Gewinn an.

Grafik: Umsätze im freien Finanz- und Versicherungsvertrieb © Bundesverband Finanzdienstleistung AfW

Auch wenn die Zahlen keinen Anlass unmittelbar zum Jubeln gäben – insgesamt seien die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler gut durch das schwierige Anlagejahr 2022 gekommen, attestiert man beim AfW.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung vertritt die Interessen von rund 40.000 Versicherungs-, Finanz- und Immobilienkreditprofis aus mehr als 2.000 Mitgliedsunternehmen. Die Befragungen für das jüngste AfW-Vermittlerbarometer fanden im November und Dezember 2022 statt, 1.305 Vermittlerinnen und Vermittler nahmen daran teil.