Finanzaufsicht SEC ING sendet irrtümlich Mitteilung über Milliardengeschäft

Die Mitteilung an die US-Finanzaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) war vor 7 Uhr morgens New Yorker Zeit veröffentlicht worden.Mehr als eine Stunde später verschickte das Amsterdamer Unternehmen ein Schreiben, dem zufolge das Dokument “verfrüht und irrtümlicherweise eingereicht wurde mit Blick auf den potenziellen Verkauf von Aktien an ING US”. Investoren sollten es “bis auf weiteres ignorieren”.“Es war ein Fehler”, sagte ING-Sprecher Raymond Vermeulen, gegenüber Bloomberg News in einem Telefon-Interview. “Alles in der Mitteilung, das etwas zu dem aussagt, was wir tun könnten, sollte ignoriert werden.”In der irrtümlich verschickten Mitteilung hatte der Mutterkonzern gesagt, dass er den Verkauf von 33 Millionen Aktien an der New Yorker ING U.S. Inc. plant. Das Paket käme auf einen Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von Montag bei 35,60 Dollar für ING U.S.Am frühen Nachmittag New Yorker Zeit verschickte ING Groep dann eine weitere Mitteilung. In dieser teilte der Konzern mit, er werde 33,5 Millionen Aktien an ING U.S. verkaufen, womit er nicht mehr Mehrheitsaktionär wäre.ING zieht sich aus dem US-Lebensversicherungsgeschäft zurück, um die Bedingungen für Staatshilfe aus dem Jahr 2008 zu erfüllen.