Christian Hilmes 22.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Finanzaufsicht stoppt Kursdrücker

Die US-Finanzkrise ist in Frankfurt angekommen: Als Reaktion auf die starken Kursbewegungen bei Finanztiteln in der vergangenen Woche, verbot die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Freitag bis auf weiteres Leerverkäufe für elf Aktien deutscher Banken, Versicherer und Immobiliengesellschaften. „In der derzeitigen Marktsituation kann Shortselling Finanzunternehmen in den Untergang treiben“, erklärt Bafin-Präsident Jochen Sanio.