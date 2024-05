Eine Studie des Analysehauses Morningstar, die in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Handelsblatt erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, das viele ESG-Fonds nicht so grün sind, wie die Manager und Unternehmen die dahinter stehen, angeben – Greenwashing sei demnach keine Seltenheit.

In Europa haben Anleger laut Morningstar über 525 Milliarden Euro in ESG-Fonds investiert. Bereits 60 Prozent aller Fonds sortieren sich in die Kategorie nachhaltige Geldanlage ein. Der Haken: Viele jener Fonds investieren auch in Kohle-, Öl- oder Gas-Unternehmen. Der Auswertung zufolge hätten etwa 40 Prozent der rund 1.300 in Europa als sauber deklarierten Fonds ihr Geld zum Jahreswechsel 2023/24 in Firmen investiert, die CO2 produzieren. In Deutschland beteiligen sich demnach 46,6 Prozent der 693 angebotenen Fonds an fossilen Investments.

Unter den Unternehmen, in die Gelder aus den Fonds fließen, befänden sich demnach neben Energie- und Ölfirmen aus Europa und den USA auch welche aus China und Russland.

Esma will weiter nachschärfen

Die Beteiligungen in Industriezweigen, die CO2 ausstoßen, sind für die Fondsanbieter aus Sicht von Verbraucherschutzorganisationen bereits länger irreführend. Von den Aufsichtsbehörden drohen keine Sanktionen. Das soll sich nun ändern.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) will demnach das Regelwerk verschärfen, kündigte diesbezügliche Schritte bereits im vergangenen Jahr an und wird nun konkreter. Worte wie „nachhaltig“, „sauber“ oder „ESG“ (Environmental, Social, Governance) sollen zukünftig nicht mehr für Fonds verwendet werden dürften, die in CO2-intensive Industrien investiert sind.