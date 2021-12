Finanzberater zu Uni-Profi-Rente „Die Kunden sollten die Umstellung akzeptieren“

Die Fondsgesellschaft Union Investment baut ihr Fondsriester-Produkt Uni-Profi-Rente um. Sie ersetzt den Fonds Uniglobal durch das Trendfolgeprodukt Uniglobal Vorsorge. Akzeptieren oder widersprechen?, so lautet die Frage, die sich wohl viele der insgesamt mehr als 1 Million betroffenen Anleger stellen. DAS INVESTMENT.com fragte unabhängige Finanzberater sowie Berater von Volks- und Raiffeisenbanken nach ihrem Rat und präsentiert die Antworten in einer Interview-Strecke. Diesmal: Petra Korst von Management4you.



Worum es konkret geht: Über eine Million Riester-Sparer bei Union Investment müssen sich entscheiden: Soll der Aktienfonds Uniglobal weiterhin der Haupt(rendite)baustein ihres Riester-Produkts bleiben? Oder soll dieser durch den Trendfolgefonds Uniglobal Vorsorge ersetzt werden? Widersprechen die Riester-Sparer nicht, fließen ihre Beiträge ab dem 1. August künftig nicht mehr in den Aktienfonds Uniglobal, sondern in den Trendfolgefonds Uniglobal Vorsorge. Zudem wird die gesamte bis dahin im Uniglobal angesparte Summe in den neuen Fonds umgeschichtet. Weitere Hintergründe finden Sie unten. DAS INVESTMENT.com: Macht die Umstellung aus Ihrer Sicht Sinn? Petra Korst: Ja. Wie reagierten Ihre Kunden auf die Umstellung? Korst: Wir haben keine Bestände in diesem Produkt. Uniglobal Vorsorge ist ein Trendfolger-Fonds. Union Investment ist nicht gerade als langjährig erprobter Anbieter von Trendfolge-Produkten bekannt. Trauen Sie dem Fondsmanagement trotzdem zu, den Fonds erfolgreich zu managen? Korst: Ja. Würden Sie Ihren Kunden raten, die Umstellung zu akzeptieren oder zu widersprechen? Korst: Die Kunden sollten die Umstellung akzeptieren, das ist in ihrem eigenen Interesse. ++++++++++++++++++++++++++

Aktuell fließen die Beiträge der Riester-Sparer bis zu 100 Prozent in den Uniglobal, einen aktiv gemanagten globalen Aktienfonds, der stets zu 100 Prozent in Aktien investiert ist (Benchmark MSCI World). Weil der Gesetzgeber von Riester-Produkten eine Garantie für alle eingezahlten Beiträge samt Zulagen fordert, gibt es einen zweiten Fondsbaustein in der Uni-Profi-Rente: den Anleihefonds Uni-Euro-Renta. Um die Garantie zu sichern, gilt folgender Mechanismus: Je turbulenter es an den Aktienmärkten zugeht und je niedriger das Zinsniveau, desto höher der Anteil der Beiträge, die in den Anleihefonds Uni-Euro-Renta fließen und desto größer der Anteil der bereits im Aktienfonds Uniglobal angesparten Beiträge, die in den Anleihefonds umgeschichtet werden. Eine Rückumschichtung vom Anleihe- in den Aktienfonds ist nicht vorgesehen.Je mehr Geld im Anleihefonds steckt, desto geringer die Möglichkeit der Riester-Sparer von steigenden Aktienmärkten zu profitieren. Die anhaltenden Niedrigzinsen wiederum sorgen dafür, dass eine Umschichtung in den Anleihefonds tendenziell immer früher erfolgt. Denn die zuvor mit einem reinrassigen Aktienfonds erlittenen Verluste lassen sich bei einem Basiszins von unter einem Prozent mit einem Rentenprodukt viel schwerer aufholen als noch vor einigen Jahren.Der Trendfolgefonds kann seine Aktienquote von 51 bis 120 Prozent variieren. Union Investment möchte mit dieser Freiheit in erster Linie in Phasen fallender Aktienmärkte die Verluste begrenzen. Dadurch wiederum sollen die Umschichtungen in den renditeschwächeren Anleihefonds reduziert beziehungsweise die Kunden so lange wie möglich in Aktien gehalten werden. Doch auch in Sachen Rendite soll der Trendfolgefonds den klassischen Aktienfonds Uniglobal überflügeln – zumindest langfristig: „Über fünf bis zehn Jahre hinweg wird der neue Uniglobal Vorsorge eine höhere Rendite aufweisen als der Uniglobal. Sonst haben wir etwas falsch gemacht“, sagt Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment. Sowohl die abgefederten Verluste, als auch die höhere Rendite sollen die Ablaufleistung der Uni-Profi-Rente insgesamt steigern.Die Entscheidung ist sehr komplex, da der Erfolg der beiden Konzepte von vielen Unbekannten abhängt. Drei wichtige Fragen sind: 1. Wie entwickeln sich die Zinsen? Ein dauerhaft niedriges Zinsniveau spräche für das neue Konzept. Steigende Zinsen würden die Problematik des alten Konzepts entschärfen und das neue Konzept im Vergleich unattraktiver machen. 2. Wie entwickeln sich die Aktienmärkte? Spielt die künftige Marktentwicklung eher Trendfolgefonds (längere Auf- und Abwärtsphasen, eindeutige Trends) oder klassischen Aktienfonds (volatil steigend, wenig eindeutige Trends) in die Karten? Und 3. Wie gut beherrscht Union Investment die Disziplin Trendfolgefonds? Erkennt das System die richtigen Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg an der Börse? Von Union Investment gibt es kein dem Uniglobal Vorsorge vergleichbares Produkt, das auf den künftigen Erfolg des Trendfolgefonds hindeuten könnte. Insgesamt erscheint ein Wechsel, also der Fondstausch, tendenziell sinnvoll, das heißt die Riester-Sparer von Union Investment sollten im Zweifel nicht widersprechen.