Nur noch 63 Prozent der Anleger wünschen sich ein persönliches Beratungsgespräch – Videoberatung und hybride Modelle gewinnen rasant an Bedeutung, zeigt eine aktuelle Auswertung.

Die Finanzberatung erlebt einen fundamentalen Wandel: Nur noch 63 Prozent der Anleger wünschen sich laut einer aktuellen Auswertung der Bewertungsplattform Whofinance ein persönliches Gespräch, wenn es um ihre Geldanlagen geht. Dagegen bevorzugen bereits 18,7 Prozent die Videoberatung. Besonders stark im Kommen sind hybride Modelle, die persönliche, telefonische und digitale Beratung kombinieren – sie liegen mit 11,8 Prozent Zustimmung auf dem dritten Platz.

Corona-Pandemie als Beschleuniger

„Der Trend zeigt eindeutig, dass die persönliche Beratung auf dem Rückzug ist – aber Kunden hinter der Technik immer noch einen kompetenten Berater erwarten“, beobachtet Mustafa Behan, Mitgründer und Geschäftsführer von Whofinance.

Bei Whofinance erinnert man: Die Pandemie hat den Wandel der Beratungsformen deutlich beschleunigt. Als im März 2020 persönliche Treffen plötzlich nicht mehr möglich waren, wechselten Banken und Finanzberater von einem Tag auf den anderen auf Telefon- und Videogespräche. Dies sei ein Bruch mit der bis dahin gängigen Überzeugung gewesen, dass Geldgeschäfte nur im persönlichen Gespräch funktionierten.

Branchenübergreifender Trend zur Digitalisierung

Die Entwicklung hin zu digitaler Beratung zeigt sich laut Whofinance branchenübergreifend:

Altersvorsorge: 57 Prozent der Kunden wünschen persönliche Beratung

57 Prozent der Kunden wünschen persönliche Beratung Immobilienfinanzierung: 55 Prozent bevorzugen Face-to-Face-Gespräche

55 Prozent bevorzugen Face-to-Face-Gespräche Versicherungen: Knapp die Hälfte setzt auf persönlichen Kontakt

Knapp die Hälfte setzt auf persönlichen Kontakt Unternehmensberatung: Nur noch jeder zweite Unternehmer bevorzugt direkte Beratung

Immer mehr Verbraucher informierten sich stattdessen online und schlössen einfache Produkte gleich digital ab.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Menschliche Beratung bleibt bei komplexen Entscheidungen gefragt

Ganz auf menschliche Beratung verzichten möchten die meisten Kunden jedoch nicht – vor allem nicht bei großen, langfristigen Entscheidungen wie dem Eigenheimkauf oder der Altersvorsorge. „Kunden wollen sich rückversichern und suchen dabei den Kontakt zu erfahrenen Beraterinnen und Beratern, denen sie vertrauen“, betont Behan.

Die Zukunft liegt laut Whofinance in hybriden Beratungsformen, die persönliche Nähe mit digitaler Flexibilität verbinden. Die einst aus der Not der Pandemie geborene Videoberatung habe sich längst zum Standard etabliert. Sie mache Beratung ortsunabhängig, spare Zeit und erweitere den Handlungsspielraum für Berater und Kunden gleichermaßen.

„Ein Finanzberater muss verschiedene Kanäle anbieten“, rät Behan. Wer moderne Technologien nutze, könne seine Reichweite deutlich vergrößern – weit über die eigene Region hinaus. Sein Fazit: „Sich heute ausschließlich auf das persönliche Gespräch zu verlassen, wird künftig nicht mehr reichen.“

Über die Whofinance-Auswertung

In die Analyse zu digitaler Beratung flossen laut Auskunft des Unternehmens rund 10.500 Antworten ein, die Finanzkunden im Rahmen eines Fragebogens bei Whofinance zwischen Januar 2024 und Oktober 2025 hinterlassen haben. Nach Abgabe einer Bewertung werden Nutzer der Plattform jeweils gebeten, einen ausführlicheren Fragebogen zu Themen rund um die Finanzberatung zu beantworten.

Das 2007 gegründete Whofinance ist eine digitale Bewertungsplattform, auf der Finanzkunden ihren Finanzberater und die Qualität von Beratungsgesprächen bewerten können. Beraterinnen und Berater können ein individuelles Bewertungszertifikat über die Plattform erwerben, das sie für Marketingzwecke nutzen können.