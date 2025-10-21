Whofinance-Studie zeigt: Persönliche Beratung ist auf dem Rückzug
Die Finanzberatung erlebt einen fundamentalen Wandel: Nur noch 63 Prozent der Anleger wünschen sich laut einer aktuellen Auswertung der Bewertungsplattform Whofinance ein persönliches Gespräch, wenn es um ihre Geldanlagen geht. Dagegen bevorzugen bereits 18,7 Prozent die Videoberatung. Besonders stark im Kommen sind hybride Modelle, die persönliche, telefonische und digitale Beratung kombinieren – sie liegen mit 11,8 Prozent Zustimmung auf dem dritten Platz.
Corona-Pandemie als Beschleuniger
„Der Trend zeigt eindeutig, dass die persönliche Beratung auf dem Rückzug ist – aber Kunden hinter der Technik immer noch einen kompetenten Berater erwarten“, beobachtet Mustafa Behan, Mitgründer und Geschäftsführer von Whofinance.
Bei Whofinance erinnert man: Die Pandemie hat den Wandel der Beratungsformen deutlich beschleunigt. Als im März 2020 persönliche Treffen plötzlich nicht mehr möglich waren, wechselten Banken und Finanzberater von einem Tag auf den anderen auf Telefon- und Videogespräche. Dies sei ein Bruch mit der bis dahin gängigen Überzeugung gewesen, dass Geldgeschäfte nur im persönlichen Gespräch funktionierten.
Branchenübergreifender Trend zur Digitalisierung
Die Entwicklung hin zu digitaler Beratung zeigt sich laut Whofinance branchenübergreifend:
- Altersvorsorge: 57 Prozent der Kunden wünschen persönliche Beratung
- Immobilienfinanzierung: 55 Prozent bevorzugen Face-to-Face-Gespräche
- Versicherungen: Knapp die Hälfte setzt auf persönlichen Kontakt
- Unternehmensberatung: Nur noch jeder zweite Unternehmer bevorzugt direkte Beratung
Immer mehr Verbraucher informierten sich stattdessen online und schlössen einfache Produkte gleich digital ab.
Menschliche Beratung bleibt bei komplexen Entscheidungen gefragt
Ganz auf menschliche Beratung verzichten möchten die meisten Kunden jedoch nicht – vor allem nicht bei großen, langfristigen Entscheidungen wie dem Eigenheimkauf oder der Altersvorsorge. „Kunden wollen sich rückversichern und suchen dabei den Kontakt zu erfahrenen Beraterinnen und Beratern, denen sie vertrauen“, betont Behan.
Die Zukunft liegt laut Whofinance in hybriden Beratungsformen, die persönliche Nähe mit digitaler Flexibilität verbinden. Die einst aus der Not der Pandemie geborene Videoberatung habe sich längst zum Standard etabliert. Sie mache Beratung ortsunabhängig, spare Zeit und erweitere den Handlungsspielraum für Berater und Kunden gleichermaßen.
„Ein Finanzberater muss verschiedene Kanäle anbieten“, rät Behan. Wer moderne Technologien nutze, könne seine Reichweite deutlich vergrößern – weit über die eigene Region hinaus. Sein Fazit: „Sich heute ausschließlich auf das persönliche Gespräch zu verlassen, wird künftig nicht mehr reichen.“
Über die Whofinance-Auswertung
In die Analyse zu digitaler Beratung flossen laut Auskunft des Unternehmens rund 10.500 Antworten ein, die Finanzkunden im Rahmen eines Fragebogens bei Whofinance zwischen Januar 2024 und Oktober 2025 hinterlassen haben. Nach Abgabe einer Bewertung werden Nutzer der Plattform jeweils gebeten, einen ausführlicheren Fragebogen zu Themen rund um die Finanzberatung zu beantworten.
Das 2007 gegründete Whofinance ist eine digitale Bewertungsplattform, auf der Finanzkunden ihren Finanzberater und die Qualität von Beratungsgesprächen bewerten können. Beraterinnen und Berater können ein individuelles Bewertungszertifikat über die Plattform erwerben, das sie für Marketingzwecke nutzen können.