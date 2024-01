| Foto: Bridge ITS

Andreas Rudischhauser ist Technologiechef beim Technologiedienstleister Bridge ITS | Foto: Bridge ITS

„Die künstliche Intelligenz wird in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Wir sprechen hier zuallererst über ein überaus nützliches Werkzeug, vor dem sich niemand fürchten muss, über Technik.

Auch in der Finanzdienstleistung wird KI Einzug halten. Die ersten Schritte sehen wir bei dem Tool ChatGPT. Allein dieses vergleichsweise einfache Instrument macht Eindruck. Intelligent in die Beratungsprozesse in Finanzdienstleistungsunternehmen integriert, wird es schon ab 2024 vielfältige Aufgaben erfüllen.

Finanzdienstleister ächzen unter zahlreichen gesetzlichen Verordnungen und Vorschriften. Überbordendes Formularwesen, detaillierte Dokumentationen und anderes binden Arbeitskraft, entweder die des Vermittlers, Beraters oder Maklers, oder im Backoffice bei der Vertriebsassistenz. Outsourcing an KI bedeutet Zeitersparnis. Wie eben beispielsweise mit einer ChatGPT-unterstützten KI, die die Vertriebsassistenz übernimmt. Und dies nicht nur im Maklerbetrieb oder Vermittlerbüro sondern auch direkt beim Produktgeber beziehungsweise der Ausschließlichkeitsorganisation – ohne dass irgendjemand einen Finger rühren muss.

Dies ist vor allem günstig im Neugeschäft, lässt sich aber genauso übertragen auf Online-Folgetermine beziehungsweise das Geschäft im Bestand.

Wir werden in 2024 vermehrt die ersten Geh-Versuche von KI, insbesondere ChatGPT erleben und die Anwender werden von hohen Einsparungen bei Zeit und Personalkosten berichten. Vermittler und Makler können sich dank KI wieder auf ihr originäres Kern-Geschäft konzentrieren können: die Finanzberatung.“