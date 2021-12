Finanzblog Award 2015 Stimmen Sie für den besten Finanzblog ab

Zehn Finanzblogs haben es auf die Kurzliste für den Finanzblog Award 2015 der Direktbank Comdirect geschafft. Der Preis geht jedes Jahr an Blogger, die ihren Lesern Finanzthemen verständlich, unabhängig und kompetent näher bringen.„Mehr als jeder Zweite zwischen 18 und 44 Jahren informiert sich online. Blogs sind dabei eine feste und für viele unverzichtbare Quelle für Nachrichten, Hintergründe und Einordnungen geworden“, sagt Annette Siragusano, Leiterin Unternehmenskommunikation von Comdirect.Auch in diesem Jahr können mit dem Publikumspreis die Leser über eine Auszeichnung entscheiden. Die Abstimmung läuft noch bis zum 12. Oktober. Verliehen wird der Preis dann am 6. November im Rahmen eines zweitägigen Finanzbarcamps in Frankfurt.Nominiert sind (in alphabetischer Reihenfolge):

