Zurück ins Büro Citibank greift durch: Bonuskürzung für Home-Office-Fans

Alles weiter wie bisher oder zurück auf Anfang? Die Frage nach dem richtigen Umgang mit Homeoffice spaltet die Gemüter. Während manche Unternehmen ihren Angestellten auch nach der Pandemie weiterhin flexible Arbeitsmodelle anbieten, fordern andere die Rückkehr ins Büro. Für Aufsehen sorgte etwa die Meldung, dass selbst der Videotelefonie-Anbieter Zoom wieder die persönliche Anwesenheit der Angestellten einfordert.

Citibank will Homeoffice reduzieren

Auch in der Finanzindustrie ist der Umgang mit Homeoffice ein Thema. So hat die Citibank britischen Medienberichten zufolge vor Kurzem die Daumenschrauben angezogen: Wer weniger als drei Tage die Woche im Büro auftaucht, dem sollen die Boni gekürzt werden.

Mit dieser Maßnahme will das Geldhaus offenbar ein Zeichen setzen. Doch nicht bei allen Angestellten kommt dieser Zwang zum Büroalltag gut an.

Die Londoner Citibank hat 12.500 Angestellte in Großbritannien, die weltweite Belegschaft der amerikanischen Großbank beläuft sich auf 240.000 Menschen. Viele empfinden die neuen Regeln als Rückschritt in längst überholte Zeiten. Denn flexible Arbeitsmodelle sind in der Finanzwelt seit der Corona-Pandemie längst zum Standard geworden.

In einer Umfrage äußerten britische Beschäftigte den Wunsch nach durchschnittlich 2,3 Tagen Homeoffice pro Woche – ein Wunsch, den die Citibank nicht erfüllt. Dabei ist der Umgang mit Homeoffice und mobilem Arbeiten für viele Mitarbeiter neben dem Gehalt einer der Hauptgründe bei der Jobwahl.

Rückkehr ins Büro versus 4-Tage-Woche

Ähnliche Vorstöße gibt es auch in Deutschland. So fuhr die Berenberg Bank nach der Pandemie in Sachen Homeoffice einen verhältnismäßig strikten Kurs: Mitarbeiter sollten zeitnah zurück ins Büro. Im Mai dann die verhaltene Kehrtwende: Das IT-Team der Bank darf weiterhin zwei bis drei Tage mobil arbeiten. Im Wealth Management blieb die Präsenzpflicht bestehen, dafür gibt es für die Angestellten fünf Tage mehr Urlaub.

Auch bei Goldman Sachs ist es gern gesehen, wenn Mitarbeiter fünf Tage die Woche ins Büro kommen.

Doch nicht alle in der Branche folgen diesem Trend, viele setzen weiterhin auf hybrides Arbeiten, also einen Mix aus Homeoffice und Büro. Und manchmal überraschen Banken mit einem ganz anderen Ansatz: Die PSD Bank Braunschweig etwa hat ihr Modell völlig neu gedacht und lässt ihre Mitarbeiter seit 1. September nur noch vier Tage pro Woche arbeiten, um sowohl für aktuelle Mitarbeiter als auch für potenzielle Bewerber attraktiv zu bleiben. Die drei Standorte in Braunschweig, Magdeburg und Halle an der Saale bleiben zukünftig freitags für persönliches Banking geschlossen - bei gleichem Gehalt für die Angestellten, wohlgemerkt.

Es scheint, dass der Weg zurück zur Normalität in der Finanzwelt noch nicht eindeutig definiert ist. Die Frage bleibt: Werden flexible Arbeitsmodelle überstehen oder nur eine vorübergehende Erscheinung bleiben?