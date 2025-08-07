Job-Offensive in der deutschen Finanzbranche: Zwei Drittel der Institute planen Festanstellungen. Wer sich mit KI oder Risikomanagement auskennt, kann mit hohem Gehalt rechnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die deutsche Finanzbranche zeigt sich trotz Kostendruck einstellungsfreudig: Rund zwei Drittel der Banken und Finanzdienstleister wollen im zweiten Halbjahr 2025 neue Mitarbeiter fest anstellen. Das zeigt eine Erhebung des Personaldienstleisters Robert Half, die „Bloomberg“ exklusiv vorliegt.

Digitalisierung und Regulatorik als Treiber

Konkret planen der im Juni durchgeführte Befragung unter 100 Führungskräften aus der Finanzbranche zufolge 66 Prozent der befragten Unternehmen Festanstellungen, während 52 Prozent projektbasierte Anstellungen vorsehen.

Die Hauptgründe für den Personalbedarf seien die anhaltend hohe Regulierung und der zunehmende Digitalisierungsdruck, analysieren die Experten von Robert Half. Zahlreiche Institute stehen demnach vor der Herausforderung, veraltete IT-Systeme zu modernisieren und ihre Prozesse umfassend zu digitalisieren.

„Die strategische Richtung ist klar: Technologisierung, regulatorische Stärke und datengestützte Entscheidungsfindung dominieren die Personalagenda“, wird Sven Hennige, Senior Managing Director für Zentral- und Südeuropa bei Robert Half, zitiert.

Kampf um Talente treibt Gehälter

Die teilweise dringliche Suche nach qualifizierten Mitarbeitern schlägt sich auch in der Vergütung nieder. Für bestimmte Fähigkeiten zeigen sich Finanzdienstleister besonders zahlungsbereit:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

54 Prozent würden für Expertise im Bereich generative künstliche Intelligenz höhere Gehälter zahlen

würden für Expertise im Bereich generative künstliche Intelligenz höhere Gehälter zahlen 48 Prozent sind bereit, für regulatorisches Fachwissen im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) tiefer in die Tasche zu greifen

Effizienz im Fokus

Der Kostendruck bleibt dennoch ein zentrales Thema für die Branche. Da viele Banken, Asset Manager und Versicherungen gestiegene Kosten nicht ohne Weiteres an ihre Kunden weitergeben können, müssen sie intern effizienter werden und Einsparpotenziale heben.

Während hochspezialisierte Fachkräfte stark nachgefragt sind, fallen dafür an anderer Stelle Arbeitsplätze weg. Robert Half zufolge befinden sich viele Banken in Konsolidierungsprozessen und bauen insbesondere im Filialgeschäft weiter Personal ab.