66 Prozent der Finanzdienstleister planen Neueinstellungen
Die deutsche Finanzbranche zeigt sich trotz Kostendruck einstellungsfreudig: Rund zwei Drittel der Banken und Finanzdienstleister wollen im zweiten Halbjahr 2025 neue Mitarbeiter fest anstellen. Das zeigt eine Erhebung des Personaldienstleisters Robert Half, die „Bloomberg“ exklusiv vorliegt.
Digitalisierung und Regulatorik als Treiber
Konkret planen der im Juni durchgeführte Befragung unter 100 Führungskräften aus der Finanzbranche zufolge 66 Prozent der befragten Unternehmen Festanstellungen, während 52 Prozent projektbasierte Anstellungen vorsehen.
Die Hauptgründe für den Personalbedarf seien die anhaltend hohe Regulierung und der zunehmende Digitalisierungsdruck, analysieren die Experten von Robert Half. Zahlreiche Institute stehen demnach vor der Herausforderung, veraltete IT-Systeme zu modernisieren und ihre Prozesse umfassend zu digitalisieren.
„Die strategische Richtung ist klar: Technologisierung, regulatorische Stärke und datengestützte Entscheidungsfindung dominieren die Personalagenda“, wird Sven Hennige, Senior Managing Director für Zentral- und Südeuropa bei Robert Half, zitiert.
Kampf um Talente treibt Gehälter
Die teilweise dringliche Suche nach qualifizierten Mitarbeitern schlägt sich auch in der Vergütung nieder. Für bestimmte Fähigkeiten zeigen sich Finanzdienstleister besonders zahlungsbereit:
- 54 Prozent würden für Expertise im Bereich generative künstliche Intelligenz höhere Gehälter zahlen
- 48 Prozent sind bereit, für regulatorisches Fachwissen im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) tiefer in die Tasche zu greifen
Effizienz im Fokus
Der Kostendruck bleibt dennoch ein zentrales Thema für die Branche. Da viele Banken, Asset Manager und Versicherungen gestiegene Kosten nicht ohne Weiteres an ihre Kunden weitergeben können, müssen sie intern effizienter werden und Einsparpotenziale heben.
Während hochspezialisierte Fachkräfte stark nachgefragt sind, fallen dafür an anderer Stelle Arbeitsplätze weg. Robert Half zufolge befinden sich viele Banken in Konsolidierungsprozessen und bauen insbesondere im Filialgeschäft weiter Personal ab.