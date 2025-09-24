Wer verdient in Deutschland am meisten? Eine neue Analyse enthüllt überraschende Zahlen aus der Finanzbranche. Manche erreichen ohne Chefposten sechsstellige Gehälter.

Die Finanzbranche gehört zu den bestbezahlten Wirtschaftszweigen Deutschlands. Doch sind die Löhne hoch genug, um zum oberste Prozent der deutschen Verdiener zu gehören? Eine Analyse, die Stepstone für das „Handelsblatt“ durchgeführt hat, zeigt, dass dafür ein Jahresgehalt von 143.750 Euro nötig ist. Das Mediangehalt des am besten verdienenden einen Prozents in Deutschland ist damit etwa dreimal so hoch wie das von einem durchschnittlichen Beschäftigten.

Finanzbranche in Deutschlands Gehaltsspitze

Stepstone sammelte für die Untersuchung Vergütungsdaten aus über einer Million Meldungen, die Unternehmen zwischen Januar 2022 und November 2024 auf der Plattform abgaben. Boni, Provisionen und Prämien waren dabei enthalten. Auf dieser Basis lassen sich die Gehälter verschiedener Branchen vergleichen. Dabei zeigt sich: Die Finanzbranche nimmt eine führende Position bei den höchsten Gehältern ein.

Finanzvorstand mit hohen Gehältern

Wie lukrativ die Finanzbranche tatsächlich ist, verdeutlichen die Gehälter der Führungskräfte. Ein Finanzvorstand (CFO) erhält im Median 133.500 Euro brutto jährlich, wobei große Konzerne noch höhere Gehälter zahlen. Diese Position gehört damit zu den bestbezahlten Berufen Deutschlands und zeigt die Bedeutung von Finanzexpertise in der Unternehmensführung. Ebenfalls gut bezahlt: Oberarzt/ärztin mit einem Jahresgehalt von 132.500 Euro, Business Development Director mit 128.250 Euro Jahresgehalt und Chief Sales Officer (CSO) mit 127.750 Euro Jahresgehalt

Noch höher fallen die Gehälter bei Partnern in großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen aus, die 144.000 Euro im Median erreichen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Finanzbranche nicht nur intern hohe Gehälter zahlt, sondern auch angrenzende Dienstleistungsbereiche zu hohen Verdiensten verhilft.

Spezialisierung zahlt sich aus

Während Führungspositionen traditionell hohe Gehälter versprechen, entwickeln sich auch spezialisierte Finanzexperten zu Topverdienern. Risikomanager navigieren Unternehmen durch volatile Märkte, während Compliance-Experten in der regulierten Finanzwelt arbeiten. Interessant dabei: Diese Spezialisten erreichen oft sechsstellige Gehälter, ohne Personalverantwortung übernehmen zu müssen.

Parallel dazu schafft die Digitalisierung völlig neue Berufszweige in der Finanzbranche. Blockchain-Entwickler arbeiten an der Zukunft des Bankings, Spezialisten für algorithmischen Handel optimieren Handelsprozesse und Experten für digitales Banking gestalten moderne Finanzdienstleistungen.

Hessen profitiert von Finanzbranche

Bedeutsam sind die hohen Gehälter auch für die Stadt Frankfurt am Main. Die Finanzmetropole Deutschlands beherbergt mit der Deutschen Bank und der Deutschen Börse zentrale Akteure des deutschen Finanzwesens. Hinzu kommt die Präsenz internationaler Investmentbanken, Vermögensverwalter und Fintech-Unternehmen. Die Konkurrenz von anderen europäischen Börsenplätzen um Fachkräfte lässt das Gehaltsniveau in der Finanzbranche zusätzlich ansteigen.

Dadurch trägt Frankfurt dazu bei, dass Hessen zu den Bundesländern mit den höchsten Durchschnittsgehältern Deutschlands gehört. Während der Median der oberen 1 Prozent in Hessen bei 155.750 Euro pro Jahr liegt, ist Hamburg mit 158.000 Euro die unangefochtene Spitze. Bayern liegt mit 148.250 Euro auf Rang drei.

Der Führungsfaktor

Trotz der guten Aussichten für Spezialisten spielt Personalverantwortung weiterhin eine wichtige Rolle für hohe Gehälter. 9 Prozent aller deutschen Beschäftigten mit Führungsverantwortung verdienen mehr als 100.000 Euro, ohne Personalverantwortung sind es nur knapp 2 Prozent.

So gehören Teamleiter in Investmentbanken, Abteilungsleiter bei Versicherungen oder Bereichsleiter in Fintech-Unternehmen regelmäßig zu den Spitzenverdienern ihrer Regionen. Diese Entwicklung verstärkt sich durch den Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte zwischen den Finanzinstituten.

Zukunftstrends gestalten neue Karrierewege

Die Digitalisierung der Finanzwelt eröffnet dabei kontinuierlich neue Karrierewege mit hohen Gehältern. Künstliche Intelligenz verändert das Risikomanagement, automatisiert Kreditentscheidungen und optimiert Anlagestrategien. Gleichzeitig schützen Cybersicherheitsexperten Finanzinfrastrukturen vor Angriffen und werden zu gefragten Fachkräften mit entsprechenden Gehältern.

Zusätzlich gewinnt nachhaltige Finanzierung an Bedeutung und schafft neue Spezialistenpositionen. ESG-Experten beraten Unternehmen bei nachhaltigen Investitionen, während Spezialisten für grüne Finanzierung Finanzprodukte für den Klimaschutz entwickeln.

Stabile Aussichten für Finanzexperten

All diese Entwicklungen zusammengenommen zeigen, dass die deutsche Finanzbranche 2025 ihre Position als einer der bestbezahlten Wirtschaftszweige behauptet. Die Konzentration in Frankfurt, die internationale Ausrichtung der Branche und die kontinuierliche Innovation schaffen ein Umfeld für hohe Gehälter.

Finanzexperten finden daher in Deutschland, besonders in Frankfurt, Gehaltsniveaus vor, die internationale Standards erfüllen. Die Schwelle von 143.750 Euro für das oberste Prozent der deutschen Verdiener ist in der Finanzbranche für qualifizierte Fachkräfte und Führungskräfte erreichbar.