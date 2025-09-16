Während deutschlandweit jeder vierte Arbeitnehmer einen neuen Job sucht, bleiben Banken- und Versicherungsangestellte ihren Arbeitgebern treu. Herausforderungen gibt es trotzdem.

Die Jobzufriedenheit in der Finanzbranche ist hoch.

So zufrieden sind die Arbeitnehmer in der Versicherungsbranche

Während deutschlandweit jeder vierte Beschäftigte (26 Prozent) nach einem neuen Job sucht, etabliert sich die Finanzbranche als Hort der Stabilität: Lediglich 11 Prozent der Angestellten in Banken und Versicherungen suchen am Arbeitsmarkt aktiv nach Alternativen. Das belegt eine aktuelle EY-Untersuchung, bei der Experten 1.555 Arbeitnehmer repräsentativ befragten.

Finanzsektor zeigt Stabilität

Mit diesem Wert positioniert sich die Finanzbranche deutlich unter dem nationalen Durchschnitt und bildet gemeinsam mit der Konsumgüterindustrie (15 Prozent) das Schlusslicht bei der Wechselbereitschaft. Zum Vergleich: In der Automobilbranche denken 35 Prozent über einen Jobwechsel nach, in Telekommunikation und IT erwägen dies 33 Prozent.

„Die geringe Wechselbereitschaft in der Finanzbranche bestätigt stabile Arbeitsverhältnisse und eine vergleichsweise hohe Mitarbeiterzufriedenheit“, kommentiert Jan-Rainer Hinz, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Personal bei EY.

Bei der Jobsicherheit bewegen sich Banken- und Versicherungsangestellte genau im bundesweiten Durchschnitt: 86 Prozent bewerten ihren Arbeitsplatz als sicher. Zum Vergleich erreichen Beschäftigte im öffentlichen Dienst hier Spitzenwerte von 94 Prozent.

Schwindende Verbundenheit als Herausforderung

Dennoch steht auch die Finanzbranche vor Herausforderungen: Das Verbundenheitsgefühl der Mitarbeiter mit ihren Arbeitgebern schwindet branchenweit. Nur noch 15 Prozent aller Beschäftigten fühlen sich sehr eng mit ihrem Unternehmen verbunden – 2017 waren es noch 34 Prozent. In der Finanzbranche liegt dieser Wert mit 16 Prozent leicht über dem Durchschnitt.

Dafür zeigen sich Banken- und Versicherungsangestellte weniger ambitioniert: Nur 47 Prozent wünschen sich mehr Aufstiegsmöglichkeiten – der zweitniedrigste Wert aller Branchen bei einem Gesamtdurchschnitt von 57 Prozent.

„Auch wenn die Wechselbereitschaft in der Finanzbranche gering ist, sollten Banken und Versicherungen nicht nachlassen bei Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung“, warnt Nicole Dietl, Partnerin bei EY. „Flexible Arbeitsmodelle, Überstundenkompensation und Weiterbildungsmöglichkeiten werden auch von loyalen Mitarbeitern geschätzt.“

Während andere Branchen mit hohen Fluktuationsraten kämpfen, kann sich die Finanzbranche über eine recht stabile Belegschaft freuen. Die Kombination aus geringer Wechselbereitschaft (11 Prozent), durchschnittlicher Jobsicherheit (86 Prozent), leicht überdurchschnittlicher Verbundenheit (16 Prozent) und moderaten Aufstiegswünschen (47 Prozent) zeichnet das Bild einer Branche mit langfristig orientierten Mitarbeitern.

Diese Stabilität könnte sich als Wettbewerbsvorteil erweisen - vorausgesetzt, die Unternehmen investieren weiterhin in die Zufriedenheit und Entwicklung ihrer Mitarbeiter.