Finanzdienstleister-Messe in Berlin: Fonds Finanz goes east

Am 1. Oktober bietet Fonds Finanz zum ersten Mal eine Messe für Finanzdienstleister in der Hauptstadt an. Rund 150 Aussteller und 2.500 Besucher werden im Berliner Estrel-Convention-Center erwartet.Der Ausstellerkreis setzt sich aus Vertretern aus Versicherungs- und Kapitalgesellschaften, Emissionshäuser und Medienunternehmen zusammen. Zudem bieten Referenten wie Jörg Laubrinus, Hans D. Schittly und Thorulf Müller Workshops zu Themen wie Neukundengewinnung und Neuterminierung bei Bestandskunden an. Weitere Informationen finden Sie hier