Svetlana Kerschner 16.10.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 12:59 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Finanzdienstleister Xenix bietet Honorarberatung für ETFs an

Der Finanzdienstleister Xenix Investor Services bietet ab sofort eine strategische Portfolio-Beratung mit ETFs an. Der Service, der auf Honorarbasis abgerechnet wird, richtet sich sowohl an private als auch an institutionelle Investoren. 120 von 800 ETFs gelten als empfehlenswert.