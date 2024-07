Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Auf ihrem Abenteuer begegnen sie zahlreichen Experten, die ihnen mit Spezialwissen weiterhelfen. Gemeinsam finden sie heraus, worauf man bei einem ETF-Sparplan achten sollte, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, ein Portfolio zu strukturieren, und warum die Investition in Themenfonds keine Sache für jedermann ist. Außerdem beschäftigen sich die Hosts unter anderem mit den Chancen von Kryptowährungen, dem Vermögensaufbau für Kinder und der spannenden Frage: Wie werde ich Millionär? Die zehn Folgen erscheinen ab dem 15.07.2024 wöchentlich, immer montags.

Die Hosts des Podcasts „Expedition Investment – Staffel 2“: Martin Vornweg-Brückner und Birte Penshorn © mjnt

Das Konzept von „Expedition Investment“ ist ungewöhnlich: Statt klassische Interviews mit Experten aufzuzeichnen und auszuspielen, setzt das Team (Birte Penshorn, Finanzredakteurin bei DAS INVESTMENT, Martin Vornweg-Brückner und David Siems, Redakteure bei der Digitalagentur mjnt und Yoshimi Saravia, Sounddesign & Produktion, ebenfalls mjnt) auf journalistisches Storytelling im Hörspielcharakter. Redakteur und Projektleiter David Siems: „Mit der zweiten Staffel wollen wir junge Menschen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren erreichen, die bislang nur rudimentäre Kenntnisse zum Thema Investieren hatten. Nachdem in der ersten Staffel die Grundlagen der Finanzwelt erklärt wurden, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und erklären, wie man etwa ETF-Sparpläne angehen sollte, Kryptowährungen ins Portfolio integriert, ob Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich investieren oder welche Strategien es gibt, um eines Tages vielleicht Millionär zu werden.“



Finanzielle Freiheit: Wie macht man den ersten Schritt mit Aktien & ETFs?

In der ersten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2“ geht es um das Thema „Finanzielle Freiheit“ und die große Frage: Wie kann man den ersten Schritt in die Unabhängigkeit machen? Die Moderatoren Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner führen durch die große Welt der Anlagestrategien und beantworten mit Hilfe von verschiedenen Experten wie Clemens Schömann-Finck („René will Rendite“), Thomas Kehl („Finanzfluss“) oder Margarete Honisch („So wirst du finanziell frei“) die wichtigsten Fragen:

Wie steht es um die Finanzbildung der Deutschen? Wie lässt sich die Rentenlücke schließen? Kann man bereits mit einem Euro pro Tag zum Investor werden? Wie funktioniert ein ETF-Sparplan? Was ist der Unterschied zwischen Aktien und Anleihen?

Experte Clemens Schömann-Finck spricht in Folge 1 nicht nur über ETF-Sparpläne und Indizes, sondern gibt auch grundsätzliche Tipps, die man beim Investieren beachten sollte: „Ein große Falle, in die viele tappen, ist die Lifestyle-Inflation. Nach dem Motto: Mein Einkommen erhöht sich, ich erhöhe auch meine Ausgaben, ich ziehe in eine größere Wohnung, ich mache teurere Urlaube, ich fahre ein größeres Auto, ich gebe mehr Geld für Klamotten aus, was auch immer. Man sollte versuchen, die Ausgaben zu stabilisieren und dafür die Sparquote zu erhöhen. Es geht nicht darum, wie viel man verdient, sondern wie viel man spart.“

Zu weiteren Experten auf der „Expedition Investment“ gehören unter anderem Lisa Osada („Aktiengram“), Youtuberin Miss Crypto, Mirco Reckziegel („Bitcoin2go“), Luca Rolle, Privatier Helmut Jonen, Lisa Hassenzahl („Her Family Office“), Christian Binder („Finstep“) und Xtrackers-ETF-Experte Ferat Öztürk.

Zum Abschluss der Staffel gibt es in Folge 10 „Das große Gespräch“. Heike Fürpaß-Peter, Geschäftsführerin bei Morgenfund, und Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales, stellen sich dann den Fragen der beiden Hosts. Achtung: Hier geht‘s ans Eingemachte!

In einer Bonus-Folge gibt es am 23.9. zusätzlich eine Live-Session zusammen mit Experten von Xtrackers und MorgenFund. Da können Hörer alle Fragen loswerden, die sich im Laufe von Staffel 2 angesammelt haben – und direkt Antworten von den Experten erhalten.

Hier geht es zu Folge 1 von „Expedition Investment“, Staffel 2: