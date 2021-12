Finanzen und Vertrieb Bonnfinanz mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern

Marco Muschiol ist neuer operativer Chef im Vorstand von Bonnfinanz. In seiner neuen Position ist er für die Bereiche Finanzen und IT verantwortlich.Der Diplomkaufmann arbeitet seit 1999 in verschiedenen Positionen bei dem Allfinanzvertrieb. Er war bei Bonnfinanz bisher sowohl im Innendienst als auch im Außendienst tätig.Nach unterschiedlichen Stabsfunktionen im Unternehmen übernahm er Führungsaufgaben als Leiter der Abteilungen Rechnungswesen/Controlling und Mitarbeiterservice und war zuletzt seit Oktober 2013 als Bereichsleiter für den Bereich Finanzen verantwortlich.Bert Heinen wird zum 1. November 2014 Nachfolger von Andreas Blau, der mit Wirkung zum 31.10.2014 sein Mandat als Vertriebsvorstand bei Bonnfinanz niederlegen wird. Als Vorstand wird Heinen für den Vertrieb verantwortlich sein.Nach seinem abgeschlossenen Ingenieurstudium und Tätigkeiten für Automobilkonzerne, wechselte Bert Heinen 1996 in die Finanzdienstleistungsbranche.Er startete seine Vertriebskarriere bei der MLP Finanzdienstleistungen als Finanzberater und Geschäftsstellenleiter. Dort war er zuletzt als Bereichsleiter tätig, bevor er als Geschäftsführer zu ZSH Finanzdienstleistungen wechselte, die zum MLP Konzern gehört.Seit 2013 ist Heinen in einer beratenden Managementfunktion bei Talanx im Ressort Marketing und Produktmanagement tätig.