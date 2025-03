Frau Waske, wie sind Sie Ethikanalystin geworden?

Marlene Waske: Ich habe nach einer Bankausbildung recht unentschlossen angefangen zu studieren: VWL, Ethnologie, Indologie – abgeschlossen habe ich dann mit einem Diplom in VWL und einem Magister in Ethnologie, BWL und osteuropäischer Geschichte.

Während meines Ethnologie-Studiums führte ich ein Forschungsprojekt im Hochland von Papua-Neuguinea durch – in einem abgelegenen Dorf ohne Wasser, Strom oder medizinische Versorgung. Diese Erfahrung hat mich grundlegend verändert. In Papua-Neuguinea gibt es extreme soziale Ungleichheit und ökologisch sehr kritische Wirtschaftszweige. Als ich zurückkam, war ich sehr aufgewühlt von diesen Erlebnissen.

Dann las ich in der Financial Times einen Artikel zu Arete Ethik Invest, in dem es um nachhaltiges und ethisches Investieren ging. Skeptisch schrieb ich eine E-Mail und bot an, meine Magisterarbeit mit ihnen zu schreiben – in der Erwartung einer Absage. Doch überraschenderweise erhielt ich eine positive Antwort vom heutigen CEO.