22.06.2016

Finanzexperte „Brexit ist für die Weltwirtschaft bedeutender als Lehman“

Für viele Investoren ist es ausgemachte Sache, dass sich die Briten beim Brexit-Referendum am 23. Juni gegen einen Ausstieg aus der EU entscheiden werden. Möglicherweise ist die Sache aber bei Weitem nicht so klar, wie es auf den ersten Blick aussieht. Hung Tran, Finanzexperte beim Institute of International Finance (IIF) in Washington, warnt vor den massiven Folgen eines möglichen Brexits.