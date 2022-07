Zinssitzung der US-Notenbank Finanzexperten rechnen mit deutlicher Zinserhöhung der Fed

Die Inflation in den USA lag im Juni bei 9,1 Prozent im Vorjahrsvergleich – der höchste Stand seit September 1981. Finanzexperten erwarten daher, dass die Federal Reserve die Zinsen erneut deutlich anhebt. Dreimal hat die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr schon erhöht, zuletzt auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Anfang des Monats signalisierten die Währungshüter bereits, dass Ende Juli eine weitere Anhebung um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte folgen könnte.

„Beim gegenwärtigen Stand der Dinge kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass sich das inflationäre Umfeld verfestigt“, sagt Franck Dixmier, globaler Investmentchef für Anleihen bei Allianz Global Investors. Daher habe die Fed keine andere Wahl, als sich auf ihr Hauptmandat – Wahrung der Preisniveaustabilität – zu konzentrieren und weiterhin schnell und entschlossen zu handeln. „Unserer Ansicht nach sollte sie daher eine weitere Anhebung der Fed Funds Rate um 75 Basispunkte beschließen“, so Dixmier.

An den Märkten werde mittlerweile mit einer Rezession oder zumindest mit einer starken Wachstumsabkühlung ab Ende des Jahres gerechnet. „Daher muss die Fed jetzt handeln, um die Inflationserwartungen auf niedrigem Niveau zu verankern und sich Handlungsspielräume für später zu verschaffen“, so der Anleihe-Experte. Bis Jahresende werde an den Märkten mit einem Leitzins von 3,5 Prozent gerechnet, eine erste Zinssenkung um 50 Basispunkte könne es im Jahr 2023 geben.

Fed-Chef Jerome Powell habe zuletzt klargestellt, er benötige stichhaltige Beweise für einen Rückgang der Inflation – die habe es im Juli eindeutig nicht gegeben, analysiert David Page, Ökonom bei Axa Investment Managers. Er erwartet ebenfalls eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Die Anzeichen einer schwächeren Konjunktur und eine Umkehr der langfristigen Inflationserwartung dürfte die US-Notenbank davon abhalten, dem Beispiel der Bank of Canada zu folgen, die den Zins zuletzt um 100 Basispunkte erhöht hatte.

Powell stehe eine schwierige Pressekonferenz bevor, meint Page: „Einerseits wird er signalisieren müssen, dass sich die Fed weiterhin für die Wiederherstellung der Preisstabilität einsetzt. Andererseits wird er darauf achten müssen, dass er die finanziellen Bedingungen nicht weiter verschärft, was die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.“

Dass die US-Notenbank einen Abschwung billigend in Kauf nehmen könnte, glaubt Frédéric Leroux, Mitglied des Investment Committee von Carmignac. „Die Rezession, die die Fed durch ihre derzeitige Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich heraufbeschwören wird, kann sie verkraften.“ Unter diesen Umständen sei es möglich, dass die Fed im September die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anheben werde.

Wirtschaft kühlt ab

Anzeichen dafür, dass sich das Wirtschaftswachstum bereits verlangsamt, sieht Tim Drayson, leitender Ökonom bei Legal & General Investment Management (LGIM). Der Wohnungsmarkt kühle sich ab, Unternehmen stellen weniger ein. Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten hält Drayson dennoch für ausreichend: „In Anbetracht der bereits in diesem Jahr eingeleiteten Maßnahmen bedarf es keiner härteren Schritte, die die Finanzmärkte in Unruhe versetzen würden.“

Im weiteren Verlauf des Jahres rechnet der Ökonom damit, dass sich das Wachstum stabilisiert bei einer etwas niedrigeren Inflation. Die Teuerungsrate in der Dienstleistungsbranche dürfte sich jedoch als hartnäckig erweisen und die Kerninflation weiterhin weit über dem Zielwert halten. „Die Hoffnung auf eine weiche Landung der Wirtschaft, die gerade noch besteht, könnte 2023 allerdings schon wieder begraben sein“, so Drayson.

Eine Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte dürften die Märkte bereits eingepreist haben. Mit Spannung wird daher der Ausblick der Währungshüter erwartet. François Rimeu, Marktstratege bei La Française Asset Management, glaubt allerdings nicht, dass Powell bereits ins Detail gehen wird: „Er wird wahrscheinlich nicht zu viele Informationen über den Umfang der Anhebung im September geben, um sich alle Optionen offen zu halten.“