Karen Schmidt 15.06.2010 Lesedauer: 3 Minuten

Finanzfrage der Woche: Bin ich noch geschützt, wenn meine Krankenkasse pleite geht?

In letzter Zeit häufen sich Presseberichte über gesetzliche Krankenversicherungen (GKV), die kurz vor der Pleite stehen sollen. Viele Versicherte fragen sich jetzt: Was, wenn es tatsächlich so kommt – bin ich dann noch krankenversichert?