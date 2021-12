Finanzfrage der Woche: Geschlossene Fonds – was Anleger jetzt wissen wollen

F. Schuhmann: Die Stabilität von Immobilienpreisen hängt entscheidend am jeweiligen Markt. Während Objekte in Deutschland vergleichsweise wertstabil sind, schwanken die Immobilienpreise zum Beispiel in Großbritannien erheblich.In London etwa sind sie zwischen 2007 und 2009 um rund 40 Prozent gefallen. Für die Performance einer Beteiligung zählen aber nicht nur die Wertentwicklung des Objektes, sondern auch die Einkünfte aus der Vermietung.In den größten deutschen Immobilienmärkten sind die Spitzenmieten 2009 kaum gesunken. Im Londoner Westend dagegen wurden 2009 für Büros 110 Euro je Quadratmeter gezahlt, das sind rund 26 Prozent weniger als noch 2008.Doch so schnell die Preise fallen, so schnell steigen sie wieder: Bis 2015 erwarten Experten für London einen Anstieg der Büromieten um jährlich sieben Prozent. Davon profitieren die Fonds.Auch vom Kaufpreisverfall sind sie nur theoretisch betroffen, denn solange die Objekte nicht verkauft werden, entsteht auch kein Verlust. Entscheidend ist der Preis der Objekte bei der Auflösung der Fonds am Laufzeitende: Das Fondsmanagement sollte darum erst verkaufen, wenn sich die Preise erholt haben.Der Erlös, gepaart mit den Mieteinnahmen, ermöglicht den Anlegern dann trotz Wertschwankungen eine attraktive Rendite.F. Schuhmann: Laufen geschlossene Fonds deutlich schlechter als prospektiert, sollen Sanierungen helfen. Sie zielen auf Schadensbegrenzung und die Rettung des Investments. In einigen Fällen sind Immobilienfonds betroffen, die meisten Sanierungsfälle sind aber Schiffsfonds.Das Problem: Ist ein Schiff beschäftigungslos, fehlen dem Fonds die Einnahmen, etwa um Zins und Tilgung zu leisten. Ist absehbar, dass auch in Zukunft nicht mit neuen Einnahmen zu rechnen ist, kann eine Sanierung nicht sinnvoll sein.Bei Objekten, die beinahe schuldenfrei sind, kann sie sich dagegen durchaus lohnen. Die Anleger schießen Geld nach, um so den Liquiditätsengpass des Fonds zu überbrücken bis er im Aufschwung wieder Gewinne einfährt.Allerdings ist im Einzelfall zu prüfen, wer welche Interessen vertritt, etwa Schiffseigner, Anleger und vor allem Banken. So besteht beispielsweise die Gefahr, dass Nachschüsse von Banken für aufgelaufene Tilgungsforderungen genutzt werden und somit trotz Nachschuss das Problem des Fonds und damit des Anlegers weiterhin Bestand hat.