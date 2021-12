Finanzfrage der Woche: Was ist die „schwarze Liste“ der Versicherer?

In der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung hängt die Versicherbarkeit und die Höhe des Beitrags vor allem davon ab, wie gesund der Kunde ist. Stellt ein Versicherer bei der Prüfung fest, dass ein Kandidat etwa schwer krank ist oder er einen besonders risikoreichen Beruf ausübt, kann es zu einer Meldung an das HIS kommen.In diesem Fall werde die Person im HIS vermerkt, Krankheit oder Beruf würden nicht genannt, so der GDV. „Sollte sich die Person anschließend an einen anderen Versicherer wenden, um Versicherungsschutz zu beantragen, kann der Anbieter erkennen, dass in diesem Fall ein Grund für eine – von jedem Versicherungsunternehmen unterschiedlich behandelte – besondere Tarif-Einstufung vorliegt.“Verbraucherschützer kritisieren dabei, dass manche Kandidaten durch solch einen Eintrag in die Datei kaum noch Versicherungsschutz bekommen können – zumindest keinen bezahlbaren mehr.Nach fünf Jahren werden die Daten gelöscht. Inzwischen zeigen sich die Versicherer auch etwas offener, wenn es um ihre Datei geht. Seit 1. April 2009 informieren sie die Kunden , wenn sie eine Meldung über sie ans HIS geben. Bestandskunden können einen Brief an folgende Adresse schreiben, um zu erfahren, ob und welche Infos über sie gespeichert sind:Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft– Hinweis- und Informationssystem –Wilhelmstraße 43/43G10117 BerlinWenn jemand danach meint, dass er zu Unrecht an das HIS gemeldet wurde, kann er sich an die Versicherung wenden. Dort prüfen die Sachbearbeiter noch einmal, ob die Meldung überhaupt berechtigt ist. Stellt sich heraus, dass dem nicht so ist, werden die Daten gelöscht.