Finanzfrage der Woche: Wer oder was ist Protektor?

Gesellschafter der Protektor Lebensversicherungs-AG sind die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft organisierten Lebensversicherer. Diese haben Protektor als Auffanggesellschaft 2002 in einer privaten Initiative gegründet.Sie leisten Jahresbeiträge, bis ein Promille der versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen aller Mitglieder des Sicherungsfonds erreicht ist. Ende 2009 war der Top des Protektor-Sicherungsvermögensen mit 673,7 Millionen Euro gefüllt.Protektor hat außerdem im Mai 2006 die Aufgaben und Befugnisse des gesetzlichen Sicherungsfonds übernommen, der Ende 2004 durch ein Gesetz begründet wurde. Vertragsbestände Not leidender Lebensversicherungsunternehmen werden künftig durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ausschließlich auf diesen Sicherungsfonds übertragen und von Protektor verwaltet.Wie das Protektor-Verfahren im Detail funktioniert . Protektor-Vorstand Jörg Westphal erläutert in einem Interview, was passiert, wenn der Sicherungsfonds nicht ausreichen sollte . zum aktuellen Geschäftsbericht der Protektor AG