Finanzfrage der Woche: Wie funktionieren ETFs?

Doch auch die laufenden Kosten der Billigheimer scho-nen das Portemonnaie. So beträgt laut der Rating-Agentur Lipper die durchschnittliche Gesamtkostenquote (TER) für die in Deutschland zugelassenen Aktien-ETFs derzeit 0,39 Prozent im Jahr. Aktiv gemanagte Aktienfonds schlagen dagegen mit 1,83 Prozent zu Buche. Bei Rentenfonds wiederum liegen die Mittelwerte bei 0,16 Prozent für ETFs und 1,0 Prozent für aktive Fonds.Konkurrenten in puncto Kosten sind nur Indexzertifikate. Denn diese Papiere dienen dem gleichen Zweck wie ETFs, weisen aber oftmals noch niedrigere laufende Kosten auf. „Viele institutionelle Investoren wie Pensionskassen bevorzugen trotzdem ETFs, da sie aus rechtlichen Gründen nicht in Zertifikate investieren dürfen“, erklärt Funda Tarhan, die die Market-Access-ETFs von der Royal Bank of Scotland betreut.Hintergrund: Geht der Emittent pleite, wird ein Zertifikat wertlos. Dieses Ausfallrisiko würde sich der institutionelle Anleger in die Bilanz holen. ETFs dagegen sind wie traditionelle Investmentfonds Sondervermögen und somit im Konkursfall des Anbieters geschützt. Ein weiterer Vorteil von ETFs gegenüber Zertifikaten ist erst auf den zweiten Blick erkennbar: ETFs schütten Dividenden generell an Anleger aus oder legen sie gleich wieder mit an. Viele Zertifikate hingegen bilden Preisindizes nach, die ohne Dividenden berechnet werden. Ob und wie viel der Dividenden ins Zertifikat einfließt, steht im Prospekt oder der Broschüre häufig im Kleingedruckten.Herrscht bezüglich der Preisvorteile noch gewisse Eintracht, so scheiden sich die Geister bei der Leistung der Indexfonds. Der Zank beginnt bereits mit der Frage, welcher Investmentansatz denn der bessere sei: aktiv oder passiv. Die Verfechter aktiven Managements beharren darauf, dass sich der Markt durch die geschickte Auswahl von Aktien schlagen lasse. Das ist natürlich richtig: Aktienkurse bilden selten den wahren Wert eines Unternehmens ab. Sie unterliegen Fehleinschätzungen, die für Profis erkenn- und nutzbar sind. Der Mehrwert, den jene gegenüber dem Markt erzielen, wird als Alpha bezeichnet.