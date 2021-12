Finanzfrage der Woche: Woran erkennt man einen guten Finanzberater?

Weiche Faktoren



Neben Fachwissen und Berufserfahrung bringen erfolgreiche Vermögensberater sogenannte weiche Faktoren wie zum Beispiel soziale Kompetenz mit. „Ein guter Berater muss zuhören und richtige Fragen stellen können“, meinen Experten einstimmig.



Damit kann er die Bedürfnisse des Kunden und seine individuelle Risikobereitschaft ermitteln und eine dazu passende Asset Allocation anbieten. „Wenn die Anlageempfehlung bereits im Vorfeld des Gesprächs fest steht, ist der Kunde bei dem Berater falsch“,



Große Produktauswahl



Um eine auf die persönliche Situation des Kunden abgestimmte Finanzplanung anbieten zu können, ist es wichtig, dass der Berater aus einer Vielzahl möglicher Produkte das passende wählen kann.



Ist er hingegen stark in seiner Produktauswahl eingeschränkt, kann er nur schwer auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden eingehen. Man sollte „für den Kunden nach einem passenden Produkt suchen, und nicht für ein Produkt nach einem passenden Kunden“, sagt Michler.



Einwände und Bedenken ernst nehmen



Auch die Einwände des Kunden dürfen nicht einfach wegargumentiert werden,



Geht der Berater hingegen auf die negativen Emotionen des Kunden ein und versucht herauszufinden, ob diese sachlich begründet sind und wenn ja, wie man sie auflösen kann, werden sich die Sorgen und Befürchtungen spürbar reduzieren.





Zugegeben, ein Fauxpas wie die falsche Verwendung des Wortes „Fonds“ kommt bei Anlageberatern heutzutage wohl nicht mehr vor. Denn nach dem Inkrafttreten der EU-Vermittlerrichtlinie im Jahr 2008 müssen Anlageberater ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen.Nur wer genügend Fachwissen vorweisen kann und darüber hinaus über eine Erlaubnis nach der Gewerbeordnung verfügt, darf Kunden in Sachen Geldanlagen und Vermögensplanung beraten.Auch Berufserfahrung sagt etwas über die Kompetenz eines Finanzvermittlers aus. „Wenn jemand bereits einige Jahre im Markt tätig ist, gehen wir davon aus, dass er davon auch leben kann“, sagt Stefan Michler, Vorstand der Finet Asset Management AG In diesem Fall muss der Berater also viele Kunden von seinen Qualitäten überzeugt haben. Das spricht dafür, dass er sein Handwerk versteht.