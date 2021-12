Finanzgezwitscher: DAS INVESTMENT.com auf Twitter

Chatten war gestern, heute wird getwittert – nun, das gilt zumindest für all jene, die es kurz und bündig mögen. 140 Zeichen, länger dürfen die Twitter-Nachrichten auf dem derzeit wohl angesagtesten sozialen Netzwerk nicht sein. Wer sich bei einem Twitter-Kanal als Abonnent („Follower“) einträgt, bekommt vom Anbieter dieses Kanals regelmäßig Nachrichten in seinen Twitter-Eingang gespielt (Was ist Twitter? Weitere Infos auf Wikipedia ).Hollywood-Promis zwitschern ihren Fans, was sie gerade so treiben – der Presse wird auch gerne mal ein Tipp gegeben, in welchem Szenelokal man sich gerade aufhält. Spitzensportler twittern über Privates und Erlebnisse bei ihren sportlichen Events – die Twitter-Nachrichten vom siebenmaligen Tour-de-France-Sieger Lance Armstrong erreichen über 1,5 Millionen Follower.Der Twitter-Kanal von DAS INVESTMENT.com versorgt Sie mit Updates aus der Redaktion. Kurz und bündig erhalten Sie in Ihrem Twitter-Eingang eine Mitteilung, bestehend aus der Artikel-Überschrift und einem Link, der zum Artikel führt. Somit geht Ihnen keine DAS-INVESTMENT-Schlagzeile mehr durch die Lappen – was Sie näher interessiert, erreichen Sie über den Link.Eine bebilderte Twitter-Anleitung finden Sie bei hau-to.de