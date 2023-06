Frauen & Geld Podcast | Folge 8 Finanzielle Gleichberechtigung: So patriarchal sind unsere Gesetze wirklich!

Trotz eines speziellen Gleichberechtigungs-Gesetzes verdienen Frauen weniger als Männer und verrichten mehr unbezahlte Arbeit. Juristin Heide Pfarr und Podcast Host Anissa Brinkhoff analysieren diese strukturelle Diskriminierung und suchen Lösungen für Geschlechtergerechtigkeit.

© mjnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Anissa Brinkhoff: Was sind eigentlich „Patriarchale Gesetze"?

Heide Pfarr: Patriarchale Gesetze sind gemacht von Männern für Männer. Sehr häufig dadurch, dass Männer eigentlich nur ihre eigene Wirklichkeit wahrnehmen und sich weder vorstellen können, noch vorstellen wollen, wie das für Frauen wirkt. Wir haben zwar inzwischen so eine Verpflichtung, dass jedes Gesetz auf die Auswirkung auf die Geschlechter geprüft wird. Da steht dann immer drunter: Keine. Aber, wenn man es liest, stellt man schnell fest, dass eine männliche Mehrheit entschlossen die Auswirkung auf Frauen übersehen hat. Das sind patriarchale Gesetze. Denken Sie mal daran, dass Frauen, um den Führerschein machen zu können, bis 1957 die Erlaubnis ihres Vaters oder Ihres Mannes brauchten. Das war ein patriarchales Gesetz, das bewusst Frauenrechte absprach. Aber die anderen sind weitgehend unbewusst, einfach von Männern für Männer.

Anissa Brinkhoff: Und was sind feminine Gesetze?

Heide Pfarr: Das sind Gesetze, die im Auge haben, dass bestimmte Regulierungen, Vorhaben, Verpflichtungen auf die Geschlechter anders wirken können. Einfach weil heutzutage die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern noch nicht gleich ist. Allein die Überforderung der Verpflichtung der Care-Arbeit auf Frauen führt dazu, dass Frauen eine andere Lebenswirklichkeit haben. Nicht jede einzelne Frau, aber die Gruppe der Frauen hat eine andere.

Anissa Brinkhoff: Gibt es in Deutschland vielleicht ein Beispiel für ein feministisches Gesetz? Fällt Ihnen da spontan etwas ein?

Heide Pfarr: Es gibt ein feministisches Gesetz, damals durchgesetzt von der Bundes Frauenministerin Rita Süssmuth. Die hat nachher gesagt, dass sie es nur durchgesetzt haben, weil die Verhandlungen bis nachts um vier gedauert haben. Das war das erste, bewusst feministische Gesetz. Es besagte, dass sich der Anspruch von Tagen, an denen berufstätige Eltern ihre kranken Kinder vergütet pflegen dürfen, verdoppelt. Von damals 20 auf dann 40 Tage. Voraussetzung: Die Eltern teilen sich die Pflege der Kinder hälftig. Also, die Mutter 20 Tage und der Vater 20 Tage. Das hat sie nur geschafft, weil die müden Männer zu dem Zeitpunkt nicht mehr merkten, was sie taten.

Anissa Brinkhoff: Warum arbeiten Sie so aktiv zum Thema Geschlechtergerechtigkeit?

Heide Pfarr: Weil ich Ungerechtigkeit nicht leiden kann. Außerdem bin ich überzeugt, dass unsere Gesellschaft besser wäre, wenn sie gleichberechtigt ist. Also wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Daran glaube ich. Ich fühle mich übrigens auch als Kämpferin für Männer. Nämlich für die, die eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen, in denen Ungleichheit nicht prägend ist, weder auf dem Gebiet des Geschlechts noch möglichst in anderen. Rückblick: Meilensteine auf dem Weg zur Gleichberechtigung in Deutschland

Anissa Brinkhoff: Können Sie uns nochmal ein paar Jahrzehnte zurücknehmen, zu den Anfängen Ihrer Arbeit? Was waren für Sie die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung in Deutschland?

Heide Pfarr: Die ungleiche Stellung, besonders im Familienrecht, schrie zum Himmel. Wenn sich zum Beispiel bei Entscheidungen, die gemeinsame Kinder betrafen, die Eltern nicht einigen konnten, galt die Stimme des Mannes. Und man einigt sich ja besonders gerne, wenn man weiß, im Zweifel kriegt man sowieso, was man will. Das war der pure Witz. Wo die Kinder zur Schule gingen entschied allein der Vater. Nicht, dass er sich um die Kinder kümmerte. So weit wollten sie nicht gehen. Aber das Sagen hatte nur er. Im Familienrecht haben wir die Gleichstellung dann in den 1970ern bekommen. Die weitere Entwicklung, insbesondere für den Bereich der Erwerbsarbeit, kam aus Europa und wurde der Bundesrepublik aufgezwungen. Und das war die Zeit, wo ich eingestiegen bin. Dann machten sie ein Gesetz, bei dem darauf geachtet wurde, dass es möglichst nicht wirkt. Das besagte nämlich, dass Frauen, die wegen ihres Geschlechts einen Job nicht bekamen, das Porto für das Bewerbungsschreiben ersetzt bekamen. Da kann man sich gut vorstellen, wie da die Unternehmen gezittert und gesagt haben: "Ach jetzt hören wir damit auf, dass kostet uns sonst 20 Pfennig." Seitdem meckere ich immer über jedes Gesetz, denn alle sind bis heute nicht konform mit den Vorgaben, die Europa gemacht hat, weil die Bundesrepublik immer sagt: "Mein Gott, dann müssen wir uns ja ändern, das werden wir doch nicht tun."

Gegenwind und Hass: Die Realität feministischer Themen in der Öffentlichkeit

Anissa Brinkhoff: Wie wurden Sie wahrgenommen von männlichen Kollegen, vielleicht auch von der sehr männlichen Politik?

Heide Pfarr: Als Professorin haben Sie eine verhältnismäßig privilegierte Stellung. Allerdings war Schluss mit Karriere. Ein wirklich sehr lieber Freund von mir, der auch im Bereich des Arbeitsrechts arbeitet, sagte: Wenn du noch weiter zu Frauensachen schreibst, dann wirst du nie irgendwie woanders einen Ruf bekommen und dann auch mehr Geld und eine bessere Ausstattung. Er hatte Recht. Diese Voraussage traf zu. Sie hat mich aber nicht gehindert, weiter zu machen, weil es mir einfach alles zu nah ging und mir wichtig war. Ich war immer eine Quotenfrau.

Anissa Brinkhoff: War das ein blödes Gefühl?

Heide Pfarr: Es war überhaupt kein blödes Gefühl, wenn die eine Quote brauchen, um endlich eine kluge Entscheidung zu treffen. Ist doch deren Problem und nicht meins (lacht).

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Anissa Brinkhoff: Feministische Themen sind nicht gerade ein Karriere-Booster. Wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man sich mit einer Menge Gegenwind vertraut machen. Gerade auf Social Media kriege ich von Männern gerne mal die Anmerkung: "Pass auf, dass du damit dich nicht unbeliebt machst oder unsympathisch wirkst!"

Heide Pfarr: Sie haben noch Glück, wenn das die schlimmsten Reaktionen sind. Es kommen auch gerne schwerwiegende Beleidigungen, Androhungen, besonders gerne Vergewaltigungs- Androhungen, also Hass-Mails, wenn man feministisch auftritt, besonders in der Öffentlichkeit.

Ehegattensplitting und seine Auswirkungen auf die Emanzipation

Anissa Brinkhoff: Gegner:innen des Ehegattensplittings sagen, dass das der Emanzipation im Weg stehe. Wie sehen sie das?

Heide Pfarr: In den nordischen Ländern gibt es eine getrennte Besteuerung von Menschen, so dass Belastungen, die durch Kinder entstehen, vom Staat abgefedert werden. Das Ehegattensplitting gilt aber auch für kinderlose Ehepaare. Es hat also mit den Belastungen durch Kinder gar nichts zu tun. Es ist schwierig für einen Gesetzgeber, auf die Verteilung der Sorge-Arbeit innerhalb einer Partnerschaft einzugreifen. Man kann ja nicht den Gerichtsvollzieher schicken, der hinter dem Mann steht und sagt: "Heute waschen Sie ab". Man sollte einfach die gleichgestellte Partnerschaft gesetzlich belohnen und ermöglichen, und alles Entgegenstehende abschaffen. Ehegattensplitting sagt je ungleicher die Ehepartner sich verhalten in der Erwerbsarbeit, umso mehr können sie vom Staat Geld bekommen, also durch Steuerermäßigung.

Anissa Brinkhoff: Haben sie ein Beispiel dafür?

Heide Pfarr: Wir haben da die sogenannten Vätermonate in der Elternzeit, die, wenn die Väter sie nicht nehmen, verfallen. In der Realität nehmen Väter ihre Elternzeit öfter parallel mit der Mutter. Dann haben beide frei und verreisen zusammen. Das war aber nicht der Sinn. Der Sinn war ja, dass zu der Zeit, wo die Frau durch ihre Erwerbsarbeit nicht den ganzen Tag für das kleine Kind da ist, die Väter dazu gebracht werden, die Freuden, aber auch Belastung von Care-Arbeit selbst erleben zu dürfen. Das ändert sie nämlich. Sie werden dadurch anders. Das erzählen Männer selbst, die das gemacht haben. Da sie aber im Betrieb gerne noch als Weichei von ihren Kollegen beschimpft werden, wenn sie das machen, ist der Drang der Väter, ihre zwei Monate zu nehmen, nicht besonders ausgeprägt.

Die Rolle der Unternehmen bei der Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit

Anissa Brinkhoff: Welche Rollen spielen denn die Unternehmen, die Arbeitgeber bei dem Ausgleich von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit?

Heide Pfarr: Bei uns dürfen Männer Elternzeit hälftig nehmen, also länger als zwei Monate. Aber in den seltensten Fällen macht das eine Führungskraft, oder es wird dafür gesorgt, dass diejenigen, die es machen, keine Nachteile haben, sondern eher Vorteile. Und dann gibt es sowas wie Arbeitszeitregelungen. Manchmal ist es nur die Lage der Arbeitszeit. Da werden Frauen gezwungen, in Teilzeit zu gehen und dadurch automatisch die für die Care-Arbeit Zuständige zu werden. Nur weil der Beginn und das Ende der Arbeitszeit nicht passt und die Unternehmen keinerlei Rücksicht darauf nehmen. Also mein Ansatz ist, dass sie verpflichtet werden, alle Arbeitszeitmodelle bei sich anzubieten, die für die Beschäftigten wichtig sind. Übrigens, ganz vielen Frauen nutzt die vier Tage Woche weniger als die Möglichkeit, über Lage und Verteilung der Arbeitszeit selbst bestimmen zu können. Wenn es in Ihrem Betrieb auch möglich ist.

Die Vorstandsquote: Ein Instrument zur Überwindung unbewusster Diskriminierung

Anissa Brinkhoff: Eine spannende Gesetzesänderung war für mich in den letzten Jahren, die Quote für Vorstände in der DAX-Unternehmen. Wie beurteilen Sie denn so ein Instrument wie die Quote? Würden Sie das auch für andere Bereiche gerne sehen?

Heide Pfarr: Ich halte es für unvermeidlich, und zwar auch deswegen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Entscheidung der Männer für Männer darauf beruhen, dass sie zusammensitzen, sich zunicken und sagen: Heute diskriminieren wir mal wieder eine Frau. Da haben wir Spaß. So ist es nicht. Sondern wir haben sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass Männer meinen, dass sie eine vernünftige und rein ökonomische Entscheidung treffen, wenn sie jemanden einstellen und in den Vorstand berufen, der so toll ist wie sie. Also Michael beruft Michael, weil er sich selber prima findet, wird dieser Michael dann doch sicher auch prima sein. Da hilft die Quote, denn es ist keine bewusste Diskriminierung.

Anissa Brinkhoff: Das unterschreibe ich sofort. Ich finde bei Ihrem Vorschlag total gut. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch!