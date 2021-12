Redaktion 07.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Finanzinvestor und Merkel-Kritiker Was George Soros antreibt

Der Mann hat 23 Milliarden, eine junge Ehefrau und ist eine Legende als Finanzinvestor. Er könnte den Ruhestand genießen. Doch George Soros will partout Angela Merkel zu mehr Euro-Solidarität bekehren. Das liegt auch an seinen Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs in Budapest.