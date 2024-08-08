Ranking der Finanzriesen Geldregen: Die zehn umsatzstärksten Finanzkonzerne der Welt
Wenn es um die umsatzstärksten Unternehmen der Welt geht, denken viele zuerst an Tech-Giganten wie Apple, Amazon oder Microsoft. Doch auch die Finanzbranche ist in der obersten Liga prominent vertreten. Das US-Magazin „Fortune“ hat erneut sein Ranking der 500 umsatzstärksten Konzerne weltweit veröffentlicht – die „Fortune Global 500“.
Diese Bilderstrecke präsentiert die zehn umsatzstärksten Finanzkonzerne der Welt. Die Dimensionen dieser Unternehmen sind beeindruckend: Der Spitzenreiter konnte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 360 Milliarden US-Dollar verzeichnen.
Die folgende Übersicht bietet einen Einblick in diese Giganten der Finanzwelt, ihre beeindruckenden Geschäftszahlen und ihre globale Bedeutung.
Platz 10: Fannie Mae
Gründung: 1938 in USA
Mitarbeiter: 7.400
Gesamtranking: 58 (2023: 75)
Jahre in der Global-500-Liste: 27
Gewinn 2023: 17,408 Milliarden US-Dollar (2022: 12,923 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 141,240 Milliarden US-Dollar (2022: 121,596 Milliarden US-Dollar)
Platz 9: Ping An Insurance
Gründung: 1988 in China
Mitarbeiter: 342.500
Gesamtranking: 53 (2023: 33)
Jahre in der Global-500-Liste: 15
Gewinn 2023: 12,101 Milliarden US-Dollar (2022: 12,453 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 145,759 Milliarden US-Dollar (2022: 181,565 Milliarden US-Dollar)
Platz 8: Citigroup
Gründung: 1998 in USA
Mitarbeiter: 223.400
Gesamtranking: 45 (2023: 99)
Jahre in der Global-500-Liste: 30
Gewinn 2023: 9,228 Milliarden US-Dollar (2022: 14,845 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 156,820 Milliarden US-Dollar (2022: 101,078 Milliarden US-Dollar)
Platz 7: Bank of America
Gründung: 1923 in USA
Mitarbeiter: 208.000
Gesamtranking: 38 (2023: 82)
Jahre in der Global 500 Liste: 30
Gewinn 2023: 26,515 Milliarden US-Dollar (2022: 27,528 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 171,912 Milliarden US-Dollar (2022: 115,053 Milliarden US-Dollar)
Platz 6: Bank of China
Gründung: 1912 in China
Mitarbeiter: 307.000
Gesamtranking: 37 (2023: 49)
Jahre in der Global-500-Liste: 30
Gewinn 2023: 32,758 Milliarden US-Dollar (2022: 33,811 Milliarden US-Dollar)
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Umsatz 2023: 172,328 Milliarden US-Dollar (2022: 156,924 Milliarden US-Dollar)
Platz 5: Agricultural Bank of China
Gründung: 1949 in China
Mitarbeiter: 452.200
Gesamtranking: 34 (2023: 32)
Jahre in der Global 500 Liste: 25
Gewinn 2023: 38,049 Milliarden US-Dollar (2022: 38,524 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 192,398 Milliarden US-Dollar (2022: 187,061 Milliarden US-Dollar)
Platz 4: China Construction Bank
Gründung: 1954 in China
Mitarbeiter: 376.800
Gesamtranking: 30 (2023: 29)
Jahre in der Global-500-Liste: 25
Gewinn 2023: 46,990 Milliarden US-Dollar (2022: 48,145 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 199,826 Milliarden US-Dollar (2022: 202,753 Milliarden US-Dollar)
Platz 3: Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)
Gründung: 1984 in China
Mitarbeiter: 419.200
Gesamtranking: 22 (2023: 28)
Jahre in der Global-500-Liste: 26
Gewinn 2023: 51,417 Milliarden US-Dollar (2022: 53,589 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 222,484 Milliarden US-Dollar (2022: 214,766 Milliarden US-Dollar)
Platz 2: J.P. Morgan Chase & Co.
Gründung: 2000 in USA
Mitarbeiter: 309.900
Gesamtranking: 21 (2023: 53)
Jahre in der Global-500-Liste: 30
Gewinn 2023: 49,552 Milliarden US-Dollar (2022: 37,676 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 239,425 Milliarden US-Dollar (2022: 154,792 Milliarden US-Dollar)
Platz 1: Berkshire Hathaway
Gründung: 1955 in USA
Mitarbeiter: 396.500
Gesamtranking: 9 (2023: 14)
Jahre in der Global-500-Liste: 28
Gewinn 2023: 96,223 Milliarden US-Dollar (2022: -22,819 Milliarden US-Dollar)
Umsatz 2023: 364,482 Milliarden US-Dollar (2022: 302,089 Milliarden US-Dollar)