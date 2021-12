Finanzkrise: Discounter setzt auf Goldmünzen

Der Discounter Plus („Prima leben und sparen“) hat Goldmünzen in sein Angebot aufgenommen. Im Onlineshop des Supermarktes werden derzeit zwei unterschiedliche Varianten angeboten.Münze „Gorch Fock“ erinnert an das 50-jährige Jubiläum des Segelschulschiffes. Die Edition des Goldtalers mit dem Nominalwert von einem US-Dollar ist auf 10.000 Stück limitiert. Edition „Weihnachten“ erinnert an die Weihnachtsinseln. Die Ausgabe ist ebenfalls auf 10.000 Stück limitiert.Der Preis pro Münze, Etui und Kapsel liegt bei 49,95 Euro.