Die Pictet Asset Management Strategy Unit hat sich dazu entschlossen, die Gewichtung in Schwellenländern und zyklischen Sektoren zu reduzieren.

Nach Einschätzung der Analysten von Pictet Asset Management dürfte das US-Wachstum im Gesamtjahr 2026 mit 2,0 Prozent unter dem Trend liegen, der Markt geht eher von 2,5 Prozent aus.

Der Iran-Konflikt hat bei den Investoren große Unsicherheit ausgelöst. Jeder neue Tweet auf Präsident Trumps Plattform „Truth Social“ lenkt die Märkte in eine (häufig ganz) andere Richtung. Erst heißt es, dass die USA intensive Verhandlungen mit dem Iran über die Wiederöffnung der Straße von Hormus führen – durch die 20 Prozent des weltweiten Öls gefördert wird –, doch dann stellt sich heraus, dass die USA ihre militärische Präsenz in der Region verstärken.

An einem anderen Tag kündigt die USA an, dass die Bombardements massiv ausgeweitet würden, kurz darauf wird diese Aussage revidiert. Das kennen wir bereits: Der US-Präsident neigt dazu, bei negativen Marktreaktionen abrupt den Kurs zu ändern („Trump always chickens out“ – so heißen inzwischen Trumps Rückzüge wegen des Drucks der Märkte).

In diesem Umfeld gelten die etablierten Annahmen über das Verhalten verschiedener Anlageklassen nicht mehr. In normalen Zeiten wirken sich Entwicklungen, die für Aktien negativ sind, in der Regel stützend auf Anleihen aus. Diesmal haben jedoch beide Anlageklassen zu kämpfen. Es gibt keinen sicheren Hafen.

Moderater VIX-Volatilitätsindex trügt

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die möglichen Folgen des Kriegs offenbar nicht vollständig im Angstbarometer des Markts widerspiegeln. Der VIX-Volatilitätsindex liegt derzeit nur bei etwa 25 – ein angesichts der Umstände relativ moderater Wert.

Wir sind weniger zuversichtlich. Nach unserer Ansicht lässt sich nicht abschätzen, wie oder wann dieser Konflikt enden wird. Daher wollen wir abwarten, bis sich die Krise von selbst löst. Wir positionieren uns daher in allen drei großen Anlageklassen neutral. Präsident Trumps Unberechenbarkeit macht es unmöglich, die Entwicklung der Märkte in den kommenden Wochen rational einzuschätzen.

Unsere Konjunkturindikatoren zeigen, dass sich die geopolitische Unsicherheit bereits negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Die Konjunkturumfragen zeigen nun einen Rückgang, da die Einkaufsmanager ihre Erwartungen angesichts der gestiegenen Ölpreise nach unten korrigieren. Die von uns beobachteten Daten deuten darauf hin, dass der Markt allgemein zu optimistisch in Bezug auf die US-Wirtschaft und zu pessimistisch in Bezug auf den Großteil der übrigen Welt ist.

Dem Konsens zufolge sind die USA mittlerweile völlig energieautark und somit weitgehend immun gegen den durch den Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisanstieg. Aber das ist falsch. Zum einen sind die Ölpreise global: Nur weil die USA ihren Eigenbedarf decken, heißt das noch lange nicht, dass die Preise für Benzin und andere Kraftstoffe dort nicht steigen.

Außerdem hatte sich die US-Wirtschaft bereits vor dem Abwurf der ersten Bomben abgekühlt, und die sehr niedrige Sparquote war auch nicht gerade wachstumsförderlich (siehe Grafik).

Grafik: Die Energiekrise erschüttert auch die USA

Realzinssatz, Beschäftigungswachstum und Sparüberhang*

* Der Sparüberhang beschreibt die Abweichung der US-Bankeinlagen von ihrem logarithmischen Trend.

Quelle: LSEG, US Federal Reserve, Pictet Asset Management. Daten für den Zeitraum 15.03.2006–24.03.2026.

Die Folge ist ein erhöhtes Stagflationsrisiko. Wir gehen davon aus, dass die Inflation in den USA in diesem Jahr bei 3,3 Prozent liegen wird, während die Konsensprognose bei 2,7 Prozent liegt. Das Wachstum wird nach unserer Einschätzung mit 2,0 Prozent unter dem Trend liegen, der Markt geht eher von 2,5 Prozent aus.

“ „Wir gehen davon aus, dass die Inflation in den USA in diesem Jahr bei 3,3 Prozent liegen wird, während die Konsensprognose bei 2,7 Prozent liegt.“ Pictet Asset Management Strategy Unit

Europa dürfte sich als widerstandsfähiger erweisen als von den Märkten erwartet. Natürlich ist der Euroraum von Ölimporten abhängig. Die europäischen Volkswirtschaften sind jedoch weniger abhängig von Öl als die USA, und ein erheblicher Teil ihres Energiebedarfs wird durch erneuerbare Energien gedeckt.

Und die Schwellenländer sind stabiler als noch während des Ölpreisanstiegs im Jahr 2022. Unsere Prognose für den Wachstumsabstand zu den Industrieländern hat sich nicht wesentlich geändert. Wir gehen davon aus, dass sich die Inflation in den Schwellenländern weiter innerhalb der Zielspannen der Zentralbanken bewegen wird. Selbst China, wo mehr als ein Viertel des Ölbedarfs über die Straße von Hormus transportiert wird, befindet sich dank seiner beträchtlichen Ölreserven in einer relativ sicheren Lage.

Unsere Liquiditätsindikatoren deuten darauf hin, dass sich der mehrjährige weltweite Lockerungszyklus der Zentralbanken dem Ende neigt. Schon vor der Iran-Krise haben wir festgestellt, dass die US-Notenbank keine Notwendigkeit sieht, ihre Geldpolitik zu lockern, ungeachtet der Tendenz der Zentralbank zu niedrigeren Zinssätzen.

An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert: Die Kreditschöpfung im privaten Sektor in den USA ist weiterhin robust – weder bei der Kreditvergabe der Banken noch bei Wertpapierkäufen ist ein Nachlassen der Dynamik festzustellen –, und die jüngsten Daten aus dem Finanzsektor deuten bislang nicht auf negative Auswirkungen durch die Lage im Iran hin.

China ist die andere Quelle für leicht verfügbare Liquidität, da Peking neben einer aktiven Fiskalpolitik auch eine Politik moderat lockerer geldpolitischer Bedingungen verfolgt, um die Wirtschaft aus der deflationären Flaute herauszuholen.

In anderen Regionen ist der geldpolitische Kurs eher restriktiv. Noch im Januar wies die Europäische Zentralbank auf die Möglichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung im Laufe des Jahres hin.

Doch angesichts der inflationären Folgen des Ölpreisschocks halten wir es für möglich, dass die EZB als erste der großen Zentralbanken ihre Geldpolitik strafft – insbesondere, wenn die Regierungen beschließen, die Kraftstoffpreise zu subventionieren, wie sie es bereits 2022 getan haben.

Unsere Bewertungskennzahlen haben sich im vergangenen Monat deutlich verschoben, doch da keine Hinweise auf extreme Bewertungen vorliegen, lässt sich daraus kaum konkreter Handlungsbedarf ableiten. Die durch höhere Ölpreise ausgelösten Inflationsängste haben die Anleiherenditen in die Höhe getrieben, während die Preise auf einem neutralen Niveau geblieben sind. Nach dem Ausverkauf an den Aktienmärkten sind Aktien jetzt nur noch leicht überbewertet, während Rohstoffe weiterhin sehr teuer sind.

Unsere markttechnischen Indikatoren zeichnen ein positives Bild für riskantere Anlageklassen, wobei Aktien durch saisonale Faktoren und eine optimistische Anlegerpositionierung gestützt werden. Wenngleich sich unsere Indikatoren für US-Aktien etwas abgeschwächt haben, gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Markt kurz vor einer Kapitulation steht. Die Investoren waren im Vorfeld dieser Krise gut abgesichert, und Kleinanleger verfolgten weiterhin die Strategie, Wertpapiere nach Kursrückgängen zu kaufen („buy on dips“).