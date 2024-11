Die jährliche Vermögensverwalter-Umfrage von Universal Investment zeigt für 2025 deutliche Verschiebungen in den Anlageeinschätzungen.

Die 50 befragten Expertinnen und Experten, die in einem Zeitraum von September bis Oktober 2024 befragt wurden, zeichnen ein Bild voller Kontraste: Während sie für die USA und China optimistisch sind, sehen sie Europa in der Stagnation. Die geopolitischen Risiken dominieren ihre Sorgen, während ESG-Themen weiter an Bedeutung verlieren.

1. Geopolitische Risiken erreichen Rekordhoch

Die Umfrage zeigt eine historische Bewertung geopolitischer Risiken: 87 Prozent der Vermögensverwalter sehen in politischen Spannungen die größte Gefahr für die Kapitalmärkte. Kriege und Terroranschläge folgen mit 54 Prozent auf Platz zwei.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Risikowahrnehmung damit noch einmal deutlich verschärft. Die noch 2024 hochpriorisierte Inflation (damals unter Top 2) verliert an Schrecken und wird nur noch von 46 Prozent der Befragten als Hauptrisiko gesehen.

Diese massive Verschiebung hat handfeste Gründe: Der Wahlsieg Donald Trumps und seine angekündigten Handelskriege sorgen für Nervosität an den Märkten. Konkret droht er mit Zöllen von 10 bis 20 Prozent auf europäische Importe und noch höheren Abgaben für China.

Die weltpolitische Lage beschäftigt die Vermögensverwalter sehr.

Wie brisant die Lage ist, zeigt das Treffen zwischen dem scheidenden US-Präsidenten Biden und Chinas Staatschef Xi am Rande des APEC-Gipfels in Peru. Xi betonte dabei das Interesse an "stabilen Beziehungen" – wohl wissend um die drohende Eskalation unter Trump.

Die Sorgen der Vermögensverwalter sind durchaus berechtigt: Das US-Handelsdefizit mit China beträgt bereits 500 Milliarden Dollar, mit Deutschland weitere 200 Milliarden Dollar. Wirtschaftsexperten warnen vor den Folgen möglicher Handelsbeschränkungen: Eine neue Zollpolitik könnte die US-Inflation wieder anheizen und eine Rezession auslösen.

Besonders deutsche Exporteure müssen sich auf turbulente Zeiten einstellen – sowohl direkt durch US-Zölle als auch indirekt durch einen möglichen Nachfragerückgang aus China.

2. Gespaltene Konjunkturerwartungen für 2025

Die Vermögensverwalter zeichnen ein ungewöhnlich kontrastreiches Bild der Weltwirtschaft: Für die USA erwarten sie mehrheitlich einen Aufschwung, für China sogar eine florierende Wirtschaft. Deutschland und Europa dagegen sehen sie in einer Phase zwischen Rezession und Stagnation – eine deutliche Warnung für heimische Anleger.

Diese gespaltene Prognose spiegelt sich auch in der empfohlenen regionalen Allokation wider: Die USA dominieren mit 45 Prozent, Europa folgt mit 30 Prozent.

Der Ausblick auf Deutschlands Wirtschaft mag nicht so rosig sein, für Asien sieht es deutlich besser aus. © Universal Investment

Bemerkenswert: Japan genießt mit 5,5 Prozent mehr Vertrauen als China (3,8 Prozent) – trotz der positiven chinesischen Wirtschaftsaussichten. Diese überraschende Japan-Präferenz hat einen handfesten Grund: Die neue Koalitionsregierung in Japan könnte die langjährige Niedrigzinspolitik beenden. Eine deutliche Mehrheit der Befragten erwartet für 2025 erstmals wieder steigende japanische Zinsen.

Die Zurückhaltung bei China-Investments trotz optimistischer Wachstumsprognosen erklärt sich aus den drohenden Handelskonflikten. Gleichzeitig sehen die Experten Chancen in der Region: Länder wie Thailand, Vietnam und Indien könnten von Produktionsverlagerungen aus China profitieren. Die thailändische Regierung etwa sieht sich bereits als Gewinner der angekündigten Trump-Politik – das Land pflegt gute Beziehungen zu beiden Supermächten und gilt als attraktiver Standort für US- und chinesische Unternehmen.

Die verhaltene Europa-Prognose basiert auf strukturellen Herausforderungen: Hohe Energiekosten, alternde Bevölkerung und die Abhängigkeit vom Export belasten die Wirtschaft. Oxford Economics prognostiziert für die USA dagegen ein Wachstumsplus von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten, getrieben durch steigende Staatsausgaben unter Trump.

3. Pharma überholt Tech bei Themeninvestments

Die Umfrage zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung bei den Anlageschwerpunkten:

Der Gesundheitssektor behauptet mit 70 Prozent seine Spitzenposition,

während Technologie-Investments von 72,5 Prozent im Vorjahr auf nun 60 Prozent zurückfallen.

Cyber Security kann sich mit 49 Prozent (Vorjahr: 45 Prozent) leicht verbessern.

Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Skepsis gegenüber dem Technologiesektor wider. Die Vermögensverwalter sehen offenbar erhöhte Risiken durch die zu erwartenden Handelskonflikte zwischen den USA und China. Besonders der Halbleitersektor und die großen Tech-Konzerne könnten von neuen Handelsbeschränkungen betroffen sein.

Gesundheit und Pharma setzen sich an der Spitze der Themeninvestments ab. © Universal Investment

Die verhaltene Pharma-Bewertung trotz Spitzenposition deutet auf eine differenzierte Einschätzung hin: Einerseits bleiben die langfristigen Treiber wie demografischer Wandel und medizinischer Fortschritt intakt. Andererseits erwarten die Experten durch die sich abzeichnende neue US-Administration – der Impfkritiker Robert F. Kennedy soll das Gesundheitsministerium unter Trump leiten – veränderte regulatorische Rahmenbedingungen für den Gesundheitssektor.

Die robuste Position von Cyber Security erklärt sich aus der zunehmenden Digitalisierung und steigenden Bedrohungen. Der Bereich gilt als weniger anfällig für geopolitische Spannungen, da Investitionen in Cybersicherheit unabhängig von Handelskonflikten notwendig bleiben.

4. Defensive Portfolioausrichtung dominiert

Die Vermögensverwalter empfehlen für 2025 eine deutlich defensivere Asset-Allokation: Die Aktienquote für Industrieländer sinkt markant von 55 Prozent (2024) auf 43 Prozent. Renten aus Industrieländern machen knapp 22 Prozent aus. Bemerkenswert ist der vergleichsweise hohe Anteil von Gold und Edelmetallen mit 7,7 Prozent, während Immobilien mit 5,5 Prozent gewichtet werden.

Diese vorsichtige Positionierung markiert einen klaren Strategiewechsel zum Vorjahr. Bei den Schwellenländern zeigt sich eine ähnliche Zurückhaltung: Aktien werden hier nur mit knapp 10 Prozent gewichtet, Anleihen mit gut 5 Prozent. Alternative Investments spielen mit 4 Prozent eine untergeordnete Rolle.

Die Experten erwarten zudem eine Entspannung an der Zinsfront: Zwischen 71 und 78 Prozent aller Befragten sagen für 2025 Zinssenkungen bei Fed, EZB und Bank of England voraus. Japan bildet die einzige Ausnahme – hier rechnet die Mehrheit mit steigenden Zinsen. Diese Erwartung unterschiedlicher Zinszyklen dürfte die Währungsmärkte im kommenden Jahr prägen.

Der hohe Goldanteil unterstreicht die Suche nach sicheren Häfen in unsicheren Zeiten. Die niedrige Immobilienquote reflektiert die anhaltenden Sorgen am Immobilienmarkt, der weiterhin unter dem gestiegenen Zinsniveau leidet.

5. ESG-Trend verliert weiter an Dynamik

Die Umfrage zeigt eine deutliche Ernüchterung beim Thema nachhaltige Geldanlage: Nur 21 Prozent der Vermögensverwalter erwarten für 2025 eine steigende Nachfrage nach ESG-Investments. Deutlich mehr, nämlich 35 Prozent, rechnen mit einem weiteren Rückgang. Die übrigen sehen Stagnation (37 Prozent) oder einen drastischen Einbruch (7 Prozent).

Dieser Trend manifestiert sich auch bei den Themeninvestments: Klima und Umwelt landen mit 23 Prozent nur auf dem sechsten Platz. Erneuerbare Energien kommen auf einen ähnlich niedrigen Wert. Zum Vergleich: Im Vorjahr lagen beide Themen noch bei etwa 25 Prozent.

Die Gründe für diese ESG-Skepsis sind vielschichtig: Viele Vermögensverwalter praktizieren inzwischen „Green-Hushing“ – sie vermeiden aktiv die Kommunikation über ihre nachhaltigen Investments. Auslöser sind unter anderem gestiegene regulatorische Anforderungen und die komplexere Nachweispflicht bei ESG-Produkten.

Die Branche vollzieht zudem einen Paradigmenwechsel: Statt strikter ESG-Kriterien rückt der Begriff "Transformation" in den Vordergrund. Dieser pragmatischere Ansatz schließt auch Unternehmen ein, die sich erst auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit befinden. Ein Trend, der durch die erwartete neue US-Administration unter Trump noch verstärkt werden dürfte.

Fazit: Chancen in der Unsicherheit

Die Vermögensverwalter-Umfrage 2025 zeichnet ein komplexes, aber keineswegs ausschließlich negatives Bild. Zwar dominieren geopolitische Sorgen und eine defensivere Ausrichtung, doch zeigen sich auch vielversprechende Entwicklungen: Die erwarteten Zinssenkungen könnten den Märkten neuen Schwung verleihen.

Asiens aufstrebende Volkswirtschaften bieten interessante Diversifikationsmöglichkeiten. Auch der Wandel beim ESG-Ansatz von strikter Ausschlusspolitik hin zu Transformationsstrategien eröffnet neue Anlageperspektiven.

Die Profis setzen für 2025 auf eine ausgewogene Mischung: Die reduzierte, aber weiterhin solide Aktienquote wird durch defensive Elemente wie Gold ergänzt. Diese Balance zwischen Chancenorientierung und Risikomanagement könnte sich als kluger Weg durch unsichere Zeiten erweisen.