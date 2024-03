Schon mal etwas vom Nafin gehört? Dahinter verbirgt sich eine neue Arbeitsgruppe am Berliner DIN-Institut. Sie soll sich speziell um Normierungen im Finanzbereich kümmern. Zum Jahresbeginn 2024 hat sie ihre Arbeit aufgenommen. Gleichzeitig formiert sich aktuell das „Technical Committee Finance“ der europäischen Normungsorganisation CEN. Es soll Normen im Finanzbereich europaweit fördern.

Beim Stichwort Normen mag sich der eine oder andere an verpflichtende Regulierung, Richtlinien und Verordnungen, erinnert fühlen. DIN-Normen sind jedoch eine freiwillige Selbstverpflichtung. Wer als Finanzberater nach einer Norm arbeitet, verspricht, die Dienstleistung nach einem bestimmten Standard zu erbringen. Es geht um Qualität und Verbraucherschutz. Der Finanzvertrieb leidet schon lange unter seinem schlechten Image. Genau da sollen DIN-Normen ansetzen.

Die erste Finanznorm erschien vor fünf Jahren: DIN-77230 Finanzanalyse für Privathaushalte. Eine Analyse für Freiberufler und Kleinunternehmen (DIN-77235) sowie eine Norm für Risikoprofilierung von Privatanlegern (DIN-77223) sind hinzugekommen, eine Norm zur Nachhaltigkeits-Zuordnung von Finanzprodukten ist in Arbeit. Die erste Norm ist jedoch die am meisten verwendete. Sie gibt einen Leitfaden: Hat sich der Kunde gegen mögliche Berufsunfähigkeit abgesichert? Ist er so aufgestellt, dass im Alter genügend Mittel für ein auskömmliches Leben da sein werden? Die Analyse berücksichtigt 42 Finanzthemen und unterscheidet die drei Stufen finanzieller Grundbedarf, das Erhalten und das Verbessern des Lebensstandards.

Die Idee: Egal, welchen Hintergrund ein Berater aus den Bereichen Finanzen oder Versicherungen mitbringt – er soll nach einer Prioritätenliste vorgehen. Dabei sollen sich die Lücken zeigen, die den Kunden finanziell bedrohen können. Die Norm schreibt allerdings nicht vor, was der Berater im Nachgang dann vermittelt.

„Eine Analyse ist keine Anlageempfehlung“, betont Jan Phillip Kühme. Kühme ist einer von sieben Bereichsleitern beim Allfinanz-Dienstleister Global-Finanz, für den nach hauseigenen Angaben rund 300 Berater hauptberuflich arbeiten. DIN-Normen hält Kühme für „verlässlich wie ein Blutbild, für das jedes Labor die gleichen Werte erzeugt“. Kunden könnten sich darauf verlassen, dass die Empfehlungen auf fundierten Daten beruhen. „Beratern bieten DIN-Analyseprozesse einen nicht zu unterschätzenden Marketing-Effekt.“

Eine Kundenanalyse nach DIN-77230 kostet bei Global-Finanz 75 Euro. Die eingesetzte Software ist ebenfalls zertifiziert. Global-Finanz strebt an, dass sich möglichst viele seiner Vermittler nach DIN zertifizieren lassen. Prinzipiell lässt sich eine DIN-Analyse mit der passenden Software jedoch auch von einem nicht zertifizierten Berater machen. Wenn Banken oder große Finanzvertriebe also mit der DIN-Norm werben, heiße das lange nicht, dass auch alle beratenden Mitarbeiter automatisch zertifiziert seien, erinnert Kühme.

Es gibt in Deutschland nur eine einzige Stelle, die bislang überhaupt DIN-Zertifizierungen vornimmt: das Heidelberger Defino. Es nennt sich auch „Institut für Finanznorm“, ist jedoch ein Unternehmen, das sich von einem Gremium beraten lässt, zu dem auch Wissenschaftler gehören. Alle drei bestehenden Finanznormen wurden zunächst innerhalb dieses Kuratoriums diskutiert, bevor das Projekt an das DIN ging.

Defino zeichnet Finanzberater und auch Software aus. Auf seiner Internetseite listet es Ende Januar 2024 zehn Anbieter von Programmen für die normgerechte Analyse nach DIN-77230 auf. Bei Global-Finanz nutze man eine Software, die nicht nur den Normenrahmen abbilde, sondern die Analyse noch verfeinere, betont Kühme. Für die beiden anderen DIN-Normen sieht es dagegen spärlich aus: Für die Firmenkundenanalyse existieren nur zwei zertifizierte Programme, für die Risikoprofilierung gar keines.

Die DIN-77230 lässt sich seit Kurzem auch in Modulen anwenden. Das ermöglicht zeitsparende Teilanalysen, etwa zu den Themen Altersvorsorge, Haftung und Rechtsschutz oder Haus und Wohnung. Man wolle neue Zielgruppen erschließen, heißt es dazu von Defino.

„Ein eher versicherungslastiges Thema“

Denn auch das ist Fakt: Obwohl es die DIN-77230 seit fünf Jahren gibt, sind deutschlandweit nur gut 2.000 Berater nach ihr zertifiziert. Das ist im Vergleich zum gesamten Finanzvertrieb mit mehr als 200.000 Angehörigen ein Klacks. „Es ist ein eher versicherungslastiges Thema – für alle, die sich mit Absicherung von Kunden befassen“, beurteilt Global-Finanz-Manager Kühme die Norm. Hört man sich im Finanzvertrieb um, sehen das viele genauso.

Unter unabhängigen Vermögensverwaltern sind DIN-Normen eher ein Randphänomen. „Die Einhaltung von anerkannten Normen kann das Vertrauen der Kunden stärken“, räumt Vermögensberater Markus Richert von Portfolio Konzept zwar ein. Er persönlich baue aber lieber auf seine Zertifizierung als Finanzplaner durch das Financial Planning Standards Board (FPSB). Einige Maklerpools dagegen treiben die Arbeit mit DIN-Normen aktiv voran, etwa die BCA. Der Pool aus Oberursel stellt den DIN-Standard auf seiner Internetseite vor und bietet auch eine zugehörige Software an.

Hinter den Finanznormen steckt auch eine Hoffnung: Freiwillige Standards könnten den Finanzvertrieb vor tiefer greifender Regulierung wie einem allgemeinen Provisionsverbot schützen, glauben einige Branchenvertreter. Auch die Finanzwissenschaftler Hans-Wilhelm Zeidler, Hans-Peter Schwintowski und Matthias Beenken unterstützen diese These. Auf der anderen Seite stehen die Skeptiker, die Finanznormen ablehnen. Hauptkritik: Kunden hätten unterschiedliche Bedürfnisse. Sie ließen sich nicht per Norm über einen Kamm scheren.

Aus Sicht der Befürworter bleibt somit noch viel zu tun, um DIN-Normen im Finanzvertrieb stärker zu verankern. Defino-Chef Klaus Möller gibt zu bedenken: „Man darf nicht übersehen, dass das Durchschnittsalter in der Branche bei etwa 54 liegt.“ Wer 30 Jahre ohne Norm gearbeitet habe, lasse sich nur schwer von einem Wechsel überzeugen. Möller gibt sich aber optimistisch: „Erfreulich ist, dass besonders junge Berater und moderne Unternehmen den Normen gegenüber sehr aufgeschlossen sind.“ Nach dem Versicherungsbereich fasse das Thema zunehmend auch bei Banken Fuß. Und auch die praktische Umsetzung gelinge dank technischer Hilfen zunehmend besser. Nicht zuletzt dürften auch das Nafin und das europäische „Technical Committee Finance“ Finanznormen weiter den Rücken stärken – in Deutschland und Europa.