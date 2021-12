Finanzplaner Forum 2020 Die besten Bilder

Trotz der Corona-Krise fand am 9. und 10. März das sechste Finanzplaner Forum in Düsseldorf statt. Rund 120 Teilnehmer hörten Vorträge über Coaching-Möglichkeiten und erhielten aktuelle Markteinblicke.

Den ersten Tag des Finanzplaner Forums eröffnete Otto Fricke (FDP). Der Bundestagsabgeordnete sprach über die Finanztransaktionssteuer, und berichtete von politischen Gesprächen zur Corona-Pandemie. Am zweiten Tag gab Marta Gellova, Vize-Präsidentin der European Financial Planning Association (EFPA Europe), als erste Rednerin Einblicke in das Berufsbild Finanzberater.

Das nächste Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr findet am 8./9. März 2021 statt.