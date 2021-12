Finanzplaner geben Entwarnung Keine Anzeichen für eine Krise

Knapp 80 Prozent der deutschen Finanzplaner sehen derzeit keine Anzeichen einer sich kurzfristig anbahnenden Krise. Das geht aus der Freitagsfrage des Finanzplaner-Verbands DVFA hervor.Während einige Finanzexperte die derzeitige Marktsituation mit der im Krisenjahr 2008 vergleichen, sehen die von der DVFA befragten Finanzplaner eher Parallelen zu 1998. Schließlich seien auch vor 17 Jahren nachhaltiger Renditerückgang, Rohstoffbaisse und Krise in zahlreichen Schwellenländern zu beobachten gewesen, argumentieren sie. Am Ende allerdings hätten sich die Auftriebskräfte in den Industriestaaten durchgesetzt.