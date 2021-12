Redaktion 28.09.2020

Finanzplaner im Video-Interview „Die Kunden suchen weiter den persönlichen Kontakt“

Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass technische Hilfsmittel auch in der Finanzberatung mit Hochdruck Einzug halten. Verlagern sich Kundengespräche jetzt ganz ins Digitale? Finanzprofi Gunther Hemmann vom Potsdamer Finanzdienstleister IS Finance meint: Geldanlage bleibt auch in Zukunft ein persönliches Thema. Im Video begründet er, warum.