Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Finanzplaner Mirko Laumann CFP als Garantie für Qualität und Kompetenz

Finanzplaner Mirko Laumann CFP als Garantie für Qualität und Kompetenz

Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und fundierte Fachkenntnisse zeichnen einen Certified Financial Planner (CFP) aus und machen ihn vor allem in Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs besonders wertvoll für seine Kunden. Deshalb sollten Berater die Qualifizierung zum CFP anstreben, findet Mirko Laumann, selbst CFP und an der MLP Corporate University zuständig für die Weiterbildung zum Financial Planner (CU).

Beratungsgespräch
Beratungsgespräch: Die Fortbildung zum CFP soll Expertise und Kommunikationfähigkeiten ausbauen | Bildquelle: Imago Images / Westend61
Von  | Gastautor
Aktualisiert am:
0:00 / 0:00
×
Dieser Beitrag wurde von einer synthetischen Stimme vorgelesen.

Der Titel „Certified Financial Planner“ (CFP) steht für die vielfältigen Möglichkeiten in der Finanzbranche. Die anspruchsvolle Weiterbildung vermittelt nicht nur notwendige volkswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Kenntnisse sowie finanzökonomisches Wissen, sondern verschafft auch einen Einblick in aktuelle Themen und Entwicklungen der Finanzbranche, wie nachhaltige Investments oder Crypto Assets.

Die vom Financial Planning Standards Board e. V. (FPSB) für den CFP festgelegten Standesregeln beschreiben Berufsbilder, definieren Ethikregeln, geben Grundsätze ganzheitlicher Beratung vor und legen Praxisstandards für die Finanzplanung fest. Damit eröffnet die Weiterbildung zum Finanzplaner den „holistischen Blick“ im Rahmen der Kundenberatung und schafft so die Voraussetzung für eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie.

 

In Deutschland wurde die freiwillige CFP-Zertifizierung vor über 20 Jahren eingeführt – mit dem Ziel, ein einheitliches Qualitätssiegel in der Finanzplanung zu etablieren und die Kompetenz und Ausbildung der Finanzplaner zu bescheinigen. Seit dieser Zeit hat sich die Finanzbranche grundlegend verändert, was die Arbeit von Finanzberatern zunehmend komplexer gemacht hat. Gerade momentan befindet sich die Finanzwelt in großem Wandel – umso wichtiger ist der geschulte und erfahrene Umgang mit aktuellen Finanzfragen.

Herausforderung der Finanzberatung

Aktuelle Unsicherheiten an den Kapitalmärkten, geopolitische Verwerfungen, die Rückkehr der Inflation, Rezessionsängste und die Krise in der Immobilienbranche erschweren es Kundinnen und Kunden, den Überblick über Finanzfragen zu behalten, ihre Optionen zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aus der Fülle und Komplexität dieser Umstände ein Destillat zu gewinnen und klare Handlungsempfehlungen zu geben, ist auch eine zunehmende Herausforderung für erfahrene Beraterinnen und Berater. Gerade CFP-Professionals haben es dabei häufig mit sehr komplexen Kundensituationen zu tun.

 

Kredibilität des CFP

Die fachliche Qualifikation des Beraters ist dabei oftmals weniger ein besonderer Kundenmehrwert, sondern vielmehr die Grunderwartung der Kunden. Sie vertrauen darauf, dass ihr Gegenüber sein Fach beherrscht. Kundinnen und Kunden profitieren bei einem CFP von einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit finanziellen Themen, seine besondere fachliche Kompetenz stärkt das Vertrauen in den Berater und die Dienstleistung. In einem wettbewerbsintensiven Markt für Finanzdienstleistungen kann eine Weiterbildung zum CFP dazu beitragen, sich von der Konkurrenz abzuheben und so fortgeschrittene Qualifikationen und Expertise zu beweisen.

Die Praxis zeigt, dass Branchenfremde die Welt der Finanzbildung und -lizenzierungen kaum kennen und auch nicht unbedingt tiefer einsteigen wollen. Während ein Titel wie „Doktor“ mit einem hohen Maß an Fachkompetenz verbunden wird, ist das Zertifikat CFP den meisten Kunden nach wie vor nicht geläufig und kann seine „Wirkung“ somit nicht entfalten. So ist es im Sinne eines jeden CFP, auch selbst die Reputation und Bekanntheit des Gütesiegels zu steigern.

Bildungseinheiten des CFP

Die Weiterbildung dauert 19 Monate und beruht auf den vier Säulen des CFP-Zertifikats, bestehend aus einer qualifizierenden theoretischen und praktischen Ausbildung, umfangreichen Prüfungen zum Abschluss der Ausbildung, der Einhaltung ethischer Grundsätze und Vorgaben in der Finanzplanung und -beratung sowie langjähriger Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Die angehenden Zertifikatsträger werden durch Bildungseinheiten wie Kunden- und Risikokommunikation und Behavioral Finance sowie die Bearbeitung von Fallstudien dazu befähigt, komplexe Sachverhalte der Finanzplanung für den Kunden nachvollziehbar zu gestalten.

 

Gerade bei sehr umfassenden Kundensituationen, zum Beispiel der Beratung zu Niederlassungsvorhaben oder Praxisabgaben bei Medizinern, Nachfolgelösungen bei Unternehmern oder großen Immobilieninvestitionen, ist das ganzheitliche Wissen des Finanzplaners eine besonders gute Grundlage für eine individuell angepasste und hochprofessionelle Beratung.

MLP setzt auf den CFP

Zurzeit sind in Deutschland vier Ausbildungsträger durch das FPSB akkreditiert; eine davon ist die MLP Corporate University. Seit 2012 können sich MLP Beraterinnen und Berater an unserer hauseigenen Corporate University zum Financial Planner (CU) weiterbilden und in der Folge als CFP beim FPSB zertifizieren lassen.

Seit 2021 haben wir unsere Financial Planner-Weiterbildung erfolgreich auch für externe Branchenteilnehmer geöffnet. Circa 215 Beraterinnen und Berater haben bisher die Weiterbildung absolviert, 175 CFP-Professionals sind derzeitig unter dem Dach von MLP tätig – und der Zulauf zur Weiterbildung ist ungebrochen, regelmäßig starten wir neue Jahrgänge. Für uns bei MLP liegt der Mehrwert der Weiterbildung klar auf der Hand – und auch unsere Kundinnen und Kunden profitieren von dieser Erfolgsgeschichte.

 

Über den Autor:

Mirko Laumann ist CFP und an der MLP Corporate University zuständig für die Weiterbildung zum Financial Planner (CU). Die MLP Corporate University ist akkreditierter Weiterbildungsträger des FPSB Deutschland.

 

Wir präsentieren kontinuierlich Beispiele aus der Beratungspraxis. Wir schauen dabei erfolgreichen CFP-Zertifikatsträgern bei MLP über die Schulter – unter anderem bei Beratungen zu Praxisgründungen, Ruhestandsplanungen, Depot-Analysen und Immobilienfinanzierungen. Tipps und Tricks inklusive.

 

 

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Zielgruppen
  3. Finanzplanung
  4. Analysen
  5. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Diese Dividenden-ETFs schütten das meiste Geld aus
Ausschüttungskönige
Diese Dividenden-ETFs schütten das meiste Geld aus
Mit Dividendenfonds lässt sich ein attraktives Zusatzeinkommen erzielen, ohne Wertpapiere verkaufen zu müssen. Wir stellen die ertragsstärksten Dividenden-ETFs vor.
Foto: Deutschlands große Fondsstatistik
Fondsübersicht
Deutschlands große Fondsstatistik
Die Statistik für Oktober ist da – mit mehr als 9.000 Investmentfonds, sortiert nach Ihren individuellen Wünschen. Wählen Sie einfach die gewünschte Fonds-Kategorie aus und lassen Sie sich für alle Zeiträume die Spitzenreiter anzeigen. Zu jedem Fonds ist ein Datenblatt hinterlegt, und per Knopfdruck lässt sich jeder Fonds in Watchlists und Musterdepots übernehmen.
Foto: Die 20 besten Deka-Fonds im Wettbewerb
DI+ Übersicht der Wertentwicklung
Die 20 besten Deka-Fonds im Wettbewerb
Deka gehört zu den Schwergewichten der Fondsbranche. Wir haben untersucht, wie gut sich die Strategien verglichen mit ihren Wettbewerbern schlagen. Hier sind die besten Deka-Fonds.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
DI+ Modellrechnung
Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
Das neue Altersvorsorgedepot lohnt sich hauptsächlich für junge Sparer? Versicherungsexperte Robert Bahnsen widerspricht. Warum er – im Gegenteil – ein Mindestalter ansetzt.
Foto: Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
BAS wusste Bescheid
Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
Kassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben hohe Summen in riskante Immobiliendeals gesteckt – und die Aufsicht wusste es jahrelang. Nun drohen Milliardenverluste.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste