Finanzplaner Mirko Laumann CFP als Garantie für Qualität und Kompetenz

Der Titel „Certified Financial Planner“ (CFP) steht für die vielfältigen Möglichkeiten in der Finanzbranche. Die anspruchsvolle Weiterbildung vermittelt nicht nur notwendige volkswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Kenntnisse sowie finanzökonomisches Wissen, sondern verschafft auch einen Einblick in aktuelle Themen und Entwicklungen der Finanzbranche, wie nachhaltige Investments oder Crypto Assets.

Die vom Financial Planning Standards Board e. V. (FPSB) für den CFP festgelegten Standesregeln beschreiben Berufsbilder, definieren Ethikregeln, geben Grundsätze ganzheitlicher Beratung vor und legen Praxisstandards für die Finanzplanung fest. Damit eröffnet die Weiterbildung zum Finanzplaner den „holistischen Blick“ im Rahmen der Kundenberatung und schafft so die Voraussetzung für eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie.

In Deutschland wurde die freiwillige CFP-Zertifizierung vor über 20 Jahren eingeführt – mit dem Ziel, ein einheitliches Qualitätssiegel in der Finanzplanung zu etablieren und die Kompetenz und Ausbildung der Finanzplaner zu bescheinigen. Seit dieser Zeit hat sich die Finanzbranche grundlegend verändert, was die Arbeit von Finanzberatern zunehmend komplexer gemacht hat. Gerade momentan befindet sich die Finanzwelt in großem Wandel – umso wichtiger ist der geschulte und erfahrene Umgang mit aktuellen Finanzfragen.

Herausforderung der Finanzberatung

Aktuelle Unsicherheiten an den Kapitalmärkten, geopolitische Verwerfungen, die Rückkehr der Inflation, Rezessionsängste und die Krise in der Immobilienbranche erschweren es Kundinnen und Kunden, den Überblick über Finanzfragen zu behalten, ihre Optionen zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aus der Fülle und Komplexität dieser Umstände ein Destillat zu gewinnen und klare Handlungsempfehlungen zu geben, ist auch eine zunehmende Herausforderung für erfahrene Beraterinnen und Berater. Gerade CFP-Professionals haben es dabei häufig mit sehr komplexen Kundensituationen zu tun.

Kredibilität des CFP

Die fachliche Qualifikation des Beraters ist dabei oftmals weniger ein besonderer Kundenmehrwert, sondern vielmehr die Grunderwartung der Kunden. Sie vertrauen darauf, dass ihr Gegenüber sein Fach beherrscht. Kundinnen und Kunden profitieren bei einem CFP von einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit finanziellen Themen, seine besondere fachliche Kompetenz stärkt das Vertrauen in den Berater und die Dienstleistung. In einem wettbewerbsintensiven Markt für Finanzdienstleistungen kann eine Weiterbildung zum CFP dazu beitragen, sich von der Konkurrenz abzuheben und so fortgeschrittene Qualifikationen und Expertise zu beweisen.

Die Praxis zeigt, dass Branchenfremde die Welt der Finanzbildung und -lizenzierungen kaum kennen und auch nicht unbedingt tiefer einsteigen wollen. Während ein Titel wie „Doktor“ mit einem hohen Maß an Fachkompetenz verbunden wird, ist das Zertifikat CFP den meisten Kunden nach wie vor nicht geläufig und kann seine „Wirkung“ somit nicht entfalten. So ist es im Sinne eines jeden CFP, auch selbst die Reputation und Bekanntheit des Gütesiegels zu steigern.

Bildungseinheiten des CFP

Die Weiterbildung dauert 19 Monate und beruht auf den vier Säulen des CFP-Zertifikats, bestehend aus einer qualifizierenden theoretischen und praktischen Ausbildung, umfangreichen Prüfungen zum Abschluss der Ausbildung, der Einhaltung ethischer Grundsätze und Vorgaben in der Finanzplanung und -beratung sowie langjähriger Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Die angehenden Zertifikatsträger werden durch Bildungseinheiten wie Kunden- und Risikokommunikation und Behavioral Finance sowie die Bearbeitung von Fallstudien dazu befähigt, komplexe Sachverhalte der Finanzplanung für den Kunden nachvollziehbar zu gestalten.

Gerade bei sehr umfassenden Kundensituationen, zum Beispiel der Beratung zu Niederlassungsvorhaben oder Praxisabgaben bei Medizinern, Nachfolgelösungen bei Unternehmern oder großen Immobilieninvestitionen, ist das ganzheitliche Wissen des Finanzplaners eine besonders gute Grundlage für eine individuell angepasste und hochprofessionelle Beratung.

MLP setzt auf den CFP



Zurzeit sind in Deutschland vier Ausbildungsträger durch das FPSB akkreditiert; eine davon ist die MLP Corporate University. Seit 2012 können sich MLP Beraterinnen und Berater an unserer hauseigenen Corporate University zum Financial Planner (CU) weiterbilden und in der Folge als CFP beim FPSB zertifizieren lassen.

Seit 2021 haben wir unsere Financial Planner-Weiterbildung erfolgreich auch für externe Branchenteilnehmer geöffnet. Circa 215 Beraterinnen und Berater haben bisher die Weiterbildung absolviert, 175 CFP-Professionals sind derzeitig unter dem Dach von MLP tätig – und der Zulauf zur Weiterbildung ist ungebrochen, regelmäßig starten wir neue Jahrgänge. Für uns bei MLP liegt der Mehrwert der Weiterbildung klar auf der Hand – und auch unsere Kundinnen und Kunden profitieren von dieser Erfolgsgeschichte.

Über den Autor:

Mirko Laumann ist CFP und an der MLP Corporate University zuständig für die Weiterbildung zum Financial Planner (CU). Die MLP Corporate University ist akkreditierter Weiterbildungsträger des FPSB Deutschland.

